Hilary Duff regresa a la música con su nuevo sencillo 'Mature'

La actriz y cantante Hilary Duff anunció el lanzamiento de su primer sencillo en una década, titulado “Mature”, que estará disponible este jueves 6 de noviembre.

“¡Qué alegría poder escucharla por fin!”, escribió Duff en Instagram junto a la portada del tema.

“Llevo demasiado tiempo guardándola en secreto. Mi nuevo sencillo, Mature, sale el 6 de noviembre.”

Los fans sospechaban un anuncio luego de que el fin de semana apareciera una cuenta regresiva en su sitio web, mientras la artista compartía en sus historias de Instagram un enlace misterioso sin dar más detalles.

El esperado regreso musical de Duff llega después de firmar un contrato con Atlantic Records y de confirmar que prepara una docuserie que mostrará su proceso creativo y su vida personal.

El proyecto, dirigido por Sam Wrench, responsable de The Eras Tour de Taylor Swift, seguirá a la artista mientras equilibra su carrera musical con la crianza de sus cuatro hijos.

Su último álbum, Breathe In. Breathe Out., se lanzó en 2015. Desde entonces, la exestrella de Lizzie McGuire se enfocó en la actuación y su familia, pero había insinuado en varias ocasiones su deseo de volver al estudio.

En esta nueva etapa, Hilary colabora con su esposo, el productor Matthew Koma, líder de Winnetka Bowling League, y otros artistas destacados.

Los fans celebran su regreso, marcando el fin de una larga espera de 10 años sin música nueva de la querida estrella pop.

