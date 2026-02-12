Hilary Duff confirma concierto en México para 2027

Hilary Duff volverá a México en 2027 como parte de su gira internacional "The Lucky Me Tour," con una única fecha programada en la Ciudad de México el viernes 12 de febrero.

La cantante y actriz confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido a sus seguidores y expresó su entusiasmo por regresar a los escenarios tras varios años enfocada en otros proyectos.

“Me siento afortunada de volver”

“El nombre lo dice todo. Realmente me siento tan afortunada de poder estar en el escenario de nuevo delante de todos ustedes, gente hermosa. ¡No puedo esperar! Nos vemos en ‘The Lucky Me Tour’”, escribió la intérprete de Roommates en Instagram.

La gira comenzará en West Palm Beach, Florida, y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos antes de viajar al Reino Unido, Australia y Canadá. México será una de las últimas paradas del tour.

Fechas de preventa y venta general

Aunque el concierto se realizará hasta febrero de 2027, la preventa de boletos inicia el 16 de frebrero de 2026 y la venta general el día 20.

Los organizadores también informaron que los fans ya pueden registrarse para recibir información y detalles adicionales sobre la compra de entradas.

Invitados especiales

Duff no llegará sola. Para esta gira confirmó la participación de La Roux y Lauren Spencer Smith como artistas invitadas, quienes formarán parte de la serie de conciertos internacionales, incluida la fecha en la capital mexicana.

