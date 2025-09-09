Hilary Duff firma con Atlantic Records para lanzar nueva música

Hilary Duff ha firmado recientemente un contrato con Atlantic Records para su regreso a la música después de una década de ausencia.

El anuncio se hizo oficial este martes 9 de septiembre, y se espera que lance nuevo material, posiblemente un álbum completo, por primera vez desde Breathe In. Breathe Out. de 2015.

Además, su comeback musical será documentado en una docuseries dirigida por Sam Wrench (conocido por Taylor Swift: The Eras Tour), que incluirá su proceso de grabación, ensayos para shows en vivo y su vida familiar.

Duff, de 37 años, ha estado enfocada en su carrera actoral (como en How I Met Your Father) y en su familia, pero los fans han estado esperando esto desde hace tiempo.

Su esposo, Matthew Koma, incluso insinuó en mayo de 2025 que ella "salvaría la música pop millennial" al compartir una foto de ella en el estudio.

¿Quién es Hilary Duff, la chica Disney que marcó a toda una generación?

Hilary Duff es una actriz, cantante y empresaria estadounidense, nacida el 28 de septiembre de 1987 en Houston, Texas.

Saltó a la fama como adolescente por interpretar el papel principal en la serie de Disney Channel Lizzie McGuire (2001-2004), que también dio lugar a una película en 2003.

Su carrera como actriz incluye papeles en películas como Cadete Kelly (2002), Más barato por docena (2003), A Cinderella Story (2004) y Alza tu voz (2004).

Como cantante, Duff lanzó varios álbumes pop, siendo Metamorphosis (2003) uno de los más exitosos, con hits como "So Yesterday" y "Come Clean".

Su música evolucionó con el tiempo, y en 2015 lanzó el álbum Breathe In. Breathe Out..

También ha trabajado como productora y ha participado en series como Younger (2015-2021).

Además, es conocida por su trabajo filantrópico y su vida personal, incluyendo su matrimonio con Matthew Koma y sus tres hijos.

Actualmente, sigue activa en la industria del entretenimiento y en proyectos empresariales.

