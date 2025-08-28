Hilary Duff protagonizará serie de concursos de belleza infantil

La actriz y cantante estadounidense, Hilary Duff, será quien protagonice la serie "Pretty Ugly", la cual estará basada en la novela del mismo nombre, en donde se sigue a una madre obsesionada con los concursos de belleza infantil.

De acuerdo con el medio especializado, Deadline, Duff dará vida a Miranda Miller, una mujer que hará todo lo posible para convertir a su hija Bailey, de 10 años, en la participante de concursos de belleza infantil más exitosa de Estados Unidos, pero que realmente no está interesada en ser parte de ese mundo, del cual ha sido parte desde que tenía tres meses de edad.

Pese a la negativa de su hija, Miranda, ahora está embarazada de otra niña, cuya carrera en los certámenes ya comienza a planear.

Duff es recordada por interpretar al personaje de Lizzie McGuire en la serie homónima de Disney Channel, pero durante este nuevo proyecto fungirá como productora ejecutiva.

En tiempos recientes, la cantante también protagonizó "How I Met Your Father", serie que retoma el formato visto en la comedia de 2005 "How I Met Your Mother", en donde se cuenta cómo los protagonistas conocieron al padre o madre de sus hijos.

