Hollywood llora la muerte de Gene Hackman y su esposa

El mundo del cine está de luto tras la inesperada muerte del legendario actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa.

La pareja fue hallada sin vida en su residencia en Santa Fe, Nuevo México, junto a su perro, según informó la policía local.

Hackman, quien había cumplido 95 años el pasado 30 de enero, es recordado como uno de los actores más icónicos de Hollywood, ganador de dos premios Óscar y protagonista de películas emblemáticas como "The French Connection", "Sin perdón" y "La conversación".

Por su parte, las autoridades han descartado signos de violencia y continúan investigando la causa del fallecimiento.

“Estamos en una fase preliminar de la investigación y a la espera de una orden de registro”, declaró Adan Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe.

La noticia generó un sinfín de reacciones dentro de la industria del cine. Francis Ford Coppola, quien dirigió a Hackman en The Conversation (1974), compartió una fotografía del actor en el set de la película y escribió:

“La pérdida de un gran artista siempre es motivo de luto y celebración. Gene Hackman fue un actor inspirador y magnífico en su trabajo y complejidad. Lloro su pérdida y celebro su contribución”.

La actriz Viola Davis también expresó su pesar en redes sociales: “Eras uno de los grandes. Que Dios bendiga a los que te querían. Descansa en paz”.

Antonio Banderas, por su parte, calificó el día como “muy triste para la familia del cine” y envió su pésame a los familiares, amigos y seguidores del actor.

Otros actores y cineastas han recordado la versatilidad y el talento de Hackman. El guionista Edgar Wright lo describió como “el más grande”, mientras que George Takei, de Star Trek, destacó su capacidad de interpretar cualquier papel con autenticidad:

We have lost one of the true giants of the screen. Gene Hackman could play anyone, and you could feel a whole life behind it. He could be everyone and no one, a towering presence or an everyday Joe. That’s how powerful an actor he was. He will be missed, but his work will live on… pic.twitter.com/OfmXVCG0jt