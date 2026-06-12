Beckham ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

David Beckham sumó uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria fuera de las canchas.

El exfutbolista inglés recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia celebrada en Los Ángeles que reunió a familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

El homenaje llegó en medio del ambiente mundialista que vive la ciudad californiana, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y sirvió para reconocer no solo la carrera deportiva de Beckham, sino también su influencia en el crecimiento del futbol en Estados Unidos.

“He vivido momentos asombrosos a lo largo de mi carrera, pero estar aquí, en Los Ángeles, recibiendo una estrella en el mundialmente famoso Paseo de la Fama es realmente increíble”, expresó el exseleccionado inglés durante su discurso.

Beckham recordó que su conexión con Estados Unidos comenzó años atrás, influenciada por el cine, la cultura deportiva del país y figuras que marcaron su carrera.

El exjugador destacó especialmente a Michael Jordan, a quien señaló como una de sus principales inspiraciones.

“Él es la razón por la que usé el número 23, me demostró que se puede ser más que un simple atleta”, afirmó.

El ahora empresario aseguró que con el paso de los años Estados Unidos se convirtió en una parte fundamental de su vida, hasta considerarlo una segunda casa.

Tom Cruise destaca su impacto en el futbol

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con la participación del actor Tom Cruise, amigo cercano de Beckham, quien resaltó el papel que tuvo el exfutbolista en la transformación del balompié estadounidense.

“Cuando David llegó por primera vez a Los Ángeles, este momento habría parecido completamente imposible. No habría un Messi en esta liga si David Beckham no hubiera decidido venir primero”, señaló el protagonista de Top Gun.

Cruise destacó que la llegada de Beckham al LA Galaxy cambió la percepción del futbol en Estados Unidos y abrió el camino para que la Major League Soccer creciera hasta convertirse en una de las ligas con mayor proyección internacional.

“Celebramos no solo una carrera extraordinaria, sino un legado que cambió el rumbo de este deporte”, agregó.

El respaldo de Victoria Beckham

La ceremonia también contó con la participación de Victoria Beckham, quien recordó los 27 años que ha compartido junto al exfutbolista y destacó las cualidades que lo han acompañado dentro y fuera de los terrenos de juego.

“Me gustaría destacar su bondad, su lealtad y su compromiso con las personas que ama”, expresó la exintegrante de las Spice Girls.

Además de Victoria, estuvieron presentes sus hijos Romeo, Cruz y Harper, así como la actriz Eva Longoria y antiguos compañeros de Beckham en el LA Galaxy.

La única ausencia notable fue la de Brooklyn Beckham, quien mantiene un distanciamiento público con la familia desde hace varios meses.

Durante el cierre de su discurso, Beckham dedicó el reconocimiento a su familia y aseguró que el mayor logro de su vida ha sido convertirse en una figura de la que sus hijos puedan sentirse orgullosos.

“Chicos, espero que algún día traigan aquí a mis nietos y les cuenten la historia de un niño que soñaba a lo grande. Hacerlos sentir orgullosos a todos es mi mayor logro”, dijo emocionado.

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