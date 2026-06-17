Javier Bardem deja sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood

El actor español fue homenajeado en el Teatro Chino y dedicó el reconocimiento a su familia, especialmente a su madre, Pilar Bardem

El actor español Javier Bardem imprimió sus huellas en el histórico Teatro Chino de Hollywood en una ceremonia en la que reivindicó el legado artístico de su familia y rindió homenaje a su madre.

Pero no sólo plasmó sus manos, sino sus pies, su firma y hasta su nariz, de lo emocionado que estaba durante el homenaje, en el que estuvieron presentes los directores Denis Villeneuve y Michael Mann.

“Me emociona por el apellido Bardem, que es un apellido que lleva mucho tiempo en esta profesión. Yo soy nada más que un representante de ese apellido.

“El hecho de que Bardem esté ahí me hace muy feliz por mi madre, por mi tío, por mis primos, por mis hermanos, por mis abuelos”, dijo. El actor, cuyo nombre completo es Javier Ángel Encinas Bardem, lleva el apellido de su madre, la fallecida actriz y activista Pilar Bardem, a quien durante el homenaje describió como la persona más importante en su formación y de quien aseguró haber aprendido a levantar la voz por las causas en las que creía.

“Una lección muy importante que aprendí de ella como actriz es que nunca debes casarte con el éxito ni con el fracaso, porque ambos son una mentira. Pero la lección más importante que aprendí de ella es que nunca renuncies a tu voz ante la injusticia ni ante quienes no suelen ser escuchados”, expresó Bardem, quien volvió a denunciar el genocidio en Gaza y la violencia de los colonos en Cisjordania. El director canadiense Denis Villenueve, con quien ha trabajado en la saga ‘Dune’, aseguró que cuando conoció al actor de ‘Vicky Cristina Barcelona’ se sintió intimidado.

“Estaba esperando conocer a esa figura taciturna, intimidante y oscura. No es precisamente el tipo de hombre con el que te quieres tomar un Arnold Palmer”, bromeó, “Pero en cambio ¿qué me encontré?; a un oso de felpa. Una de las personas más amables, encantadoras y educadas que he conocido en mi vida”.

Tanto Villeneuve como Michael Mann, con quien trabajó en ‘Collateral’ (2004), destacaron su profesionalismo, su generosidad y su calidad humana, así como su compromiso político.

En la ceremonia también estuvieron presentes sus hijos, Leo y Luna Encinas Cruz. Aunque Penélope Cruz estuvo ausente, Bardem quiso incluirla en el homenaje y le dedicó unas palabras de agradecimiento.

El actor ya había recibido un homenaje en el bulevar de Hollywood en 2012 cuando obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama.