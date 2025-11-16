Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_11_16_T105623_409_1d22d2c2ce
Escena

Hugh Jackman sorprende en funeral de oficial caído en Indiana

El actor Hugh Jackman realizó una visita inesperada al funeral del cabo Blake Reynolds, oficial del condado de Delaware, Indiana

  • 16
  • Noviembre
    2025

El actor Hugh Jackman realizó una visita inesperada al funeral del cabo Blake Reynolds, oficial del condado de Delaware, Indiana, quien murió en un accidente mientras auxiliaba a un conductor en la autopista I-69, cerca de Yorktown.

Reynolds perdió la vida el miércoles, cuando un segundo camión perdió el control e impactó tanto el vehículo averiado como la patrulla en la que el oficial brindaba apoyo.

Tras la tragedia, el Departamento del Sheriff instaló un memorial frente a su estación en Muncie, donde la comunidad colocó flores y mensajes de solidaridad.

La presencia de Jackman en el sitio fue dada a conocer por Rick Snyder, presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Indianápolis, quien compartió fotografías en redes sociales del actor visitando el memorial.

“El sacrificio toca el espíritu de todos”, escribió Snyder al agradecer el gesto del intérprete de Wolverine.

Durante su estancia en Muncie, Jackman también acudió al Ayuntamiento, donde se reunió con el alcalde Dan Ridenour y personal municipal. La ciudad publicó imágenes en Facebook destacando su “amabilidad, energía y genuino interés” por la comunidad.

FLYU.JPG

El regreso del actor a Indiana no es nuevo. Dos meses antes participó en un evento del Departamento de Teatro y Danza de Ball State y visitó clases universitarias.

Su vínculo con la ciudad se ha fortalecido debido a su relación sentimental con la actriz Sutton Foster, profesora adjunta en la misma institución.

Jackman y Foster mantienen una relación desde principios de este año, tras la separación del actor de su esposa Deborra-Lee Furness en 2023, luego de 27 años de matrimonio. Foster, por su parte, solicitó el divorcio de su entonces esposo, Ted Griffin, en fechas cercanas a la revelación de su romance con Jackman.

La comunidad de Muncie agradeció la presencia del actor en un momento de duelo que ha marcado profundamente a la región.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_moneda_freddie_814c1905ae
Lanzan moneda por los 40 años del Live Aid de Freddie Mercury
escena_acosador_ariana_grande_d09f51a54a
Sentencian a fan que irrumpió y cargó a Ariana Grande en Singapur
escena_bridget_jones_ef0ee5bd38
Renée Zellweger inaugura estatua de Bridget Jones en Londres
publicidad

Últimas Noticias

escena_moneda_freddie_814c1905ae
Lanzan moneda por los 40 años del Live Aid de Freddie Mercury
Captura_de_pantalla_2025_11_17_202230_d2eef0b872
'Vasco' responde a abucheos y alista siete cambios ante Paraguay
inter_maduro_902175acbb
'Atacar a Venezuela sería el fin político de Trump': Maduro
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×