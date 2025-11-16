Hugh Jackman sorprende en funeral de oficial caído en Indiana

El actor Hugh Jackman realizó una visita inesperada al funeral del cabo Blake Reynolds, oficial del condado de Delaware, Indiana, quien murió en un accidente mientras auxiliaba a un conductor en la autopista I-69, cerca de Yorktown.

Reynolds perdió la vida el miércoles, cuando un segundo camión perdió el control e impactó tanto el vehículo averiado como la patrulla en la que el oficial brindaba apoyo.

Tras la tragedia, el Departamento del Sheriff instaló un memorial frente a su estación en Muncie, donde la comunidad colocó flores y mensajes de solidaridad.

La presencia de Jackman en el sitio fue dada a conocer por Rick Snyder, presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Indianápolis, quien compartió fotografías en redes sociales del actor visitando el memorial.

“El sacrificio toca el espíritu de todos”, escribió Snyder al agradecer el gesto del intérprete de Wolverine.

Durante su estancia en Muncie, Jackman también acudió al Ayuntamiento, donde se reunió con el alcalde Dan Ridenour y personal municipal. La ciudad publicó imágenes en Facebook destacando su “amabilidad, energía y genuino interés” por la comunidad.

El regreso del actor a Indiana no es nuevo. Dos meses antes participó en un evento del Departamento de Teatro y Danza de Ball State y visitó clases universitarias.

Su vínculo con la ciudad se ha fortalecido debido a su relación sentimental con la actriz Sutton Foster, profesora adjunta en la misma institución.

Jackman y Foster mantienen una relación desde principios de este año, tras la separación del actor de su esposa Deborra-Lee Furness en 2023, luego de 27 años de matrimonio. Foster, por su parte, solicitó el divorcio de su entonces esposo, Ted Griffin, en fechas cercanas a la revelación de su romance con Jackman.

La comunidad de Muncie agradeció la presencia del actor en un momento de duelo que ha marcado profundamente a la región.

