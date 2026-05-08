'Las ovejas detectives': una película con mucho corazón

¿Qué pasa cuando unas ovejas están decididas a investigar el asesinato de su pastor? Las ovejas detectives es la nueva apuesta por hacer una película de animales reales –que hablan y razonan– junto a humanos. Aquí, el resultado es todo un acierto al mezclar un buen guion con un gran elenco.

La historia, dirigida por Kyle Balda y escrita por Craig Mazin, basada en el libro Three Bags Full: A Sheep Detective Story de Leonie Swann, y narra cómo el pastor George (Hugh Jackman) por las noches les lee a sus animales novelas sobre asesinatos; estas no solo entienden las palabras, sino que debaten las historias entre ellas.

Así que, cuando George muere en circunstancias misteriosas, el rebaño pone en práctica lo aprendido para intentar ayudar al agente de policía local (Nicholas Braun) a resolver el caso, a pesar de sus barreras lingüísticas.

“Lo que sabemos de ver esta película ahora con el público es que la gente se siente encantada y sorprendida porque es más que una película sobre ovejas tontas; hay momentos realmente hermosos y temas de los que los padres pueden hablar con sus hijos. Es una película pensada para todos”, afirmó Mazin.

La cinta también tiene en el reparto a Emma Thompson, así como las voces de Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Regina Hall y Patrick Stewart en su versión en inglés.

Jackman dijo que el guion le llegó tras trabajar en Los miserables e inmediatamente se enamoró de la historia.

“Pensé que era algo increíble y totalmente distinto a todo lo que había hecho. Desde ese momento, estuve dentro”, afirmó. “Es una historia cálida, con mucho corazón y que incluso me hizo llorar tres veces durante la lectura de guion”.

La película tuvo un preestreno por el Día del Niño, pero a partir de este jueves estará en todas las salas de cine.

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