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Escena

'Las ovejas detectives': una película con mucho corazón

La cinta protagonizada por Hugh Jackman presenta a unas ovejas que investiga el asesinato de su pastor, en una historia basada en la novela de Leonie Swann

  • 08
  • Mayo
    2026

¿Qué pasa cuando unas ovejas están decididas a investigar el asesinato de su pastor? Las ovejas detectives es la nueva apuesta por hacer una película de animales reales –que hablan y razonan– junto a humanos. Aquí, el resultado es todo un acierto al mezclar un buen guion con un gran elenco.

La historia, dirigida por Kyle Balda y escrita por Craig Mazin, basada en el libro Three Bags Full: A Sheep Detective Story de Leonie Swann, y narra cómo el pastor George (Hugh Jackman) por las noches les lee a sus animales novelas sobre asesinatos; estas no solo entienden las palabras, sino que debaten las historias entre ellas.

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Así que, cuando George muere en circunstancias misteriosas, el rebaño pone en práctica lo aprendido para intentar ayudar al agente de policía local (Nicholas Braun) a resolver el caso, a pesar de sus barreras lingüísticas.

“Lo que sabemos de ver esta película ahora con el público es que la gente se siente encantada y sorprendida porque es más que una película sobre ovejas tontas; hay momentos realmente hermosos y temas de los que los padres pueden hablar con sus hijos. Es una película pensada para todos”, afirmó Mazin.

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La cinta también tiene en el reparto a Emma Thompson, así como las voces de Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Regina Hall y Patrick Stewart en su versión en inglés.

Jackman dijo que el guion le llegó tras trabajar en Los miserables e inmediatamente se enamoró de la historia.

“Pensé que era algo increíble y totalmente distinto a todo lo que había hecho. Desde ese momento, estuve dentro”, afirmó. “Es una historia cálida, con mucho corazón y que incluso me hizo llorar tres veces durante la lectura de guion”.

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La película tuvo un preestreno por el Día del Niño, pero a partir de este jueves estará en todas las salas de cine.


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