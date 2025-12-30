'Song Sung Blue': el sueño musical que unió a los Sardina

La historia real de una pareja de clase media en Milwaukee que un día decide formar un dúo para interpretar un tributo a Neil Diamond llega a las pantallas bajo el título de "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable".

Protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, nominada por este papel al Globo de Oro, la cinta presenta a Mike y Claire Sardina, quienes a finales de los años 80 obtienen fama interpretando los éxitos de Diamond bajo el nombre de Lightning & Thunder.

Si bien la película es un musical, también tiene comedia y mucho del drama que la pareja atraviesa en lo personal, familiar y profesional.

“Creo que siempre me han fascinado las personas que tienen sueños muy grandes, sueños que, al escucharlos como un simple oyente, un amigo o un familiar, casi te dan pena. Sientes que es demasiado grande. Y, sin embargo, creo que hay algo en cada ser humano que, al escuchar ese tipo de sueños de alguien, puede amargarse porque probablemente toca algo muy profundo, algo que tal vez dejaste ir. Así se siente la historia de los Sardina”, dijo Craig Brewer, director de la cinta.

En la película, tanto Jackman como Hudson cantan todas las canciones.

“Lo grabamos todo y lo cantamos todo en vivo”, afirmó el actor. “He hecho dos musicales: 'Los Miserables', donde cantamos todo en vivo, y 'El Gran Showman', donde todo fue grabado. Así que esto fue como un híbrido”.

Por su parte, Hudson también tiene una larga carrera dentro de la música, con grabaciones de estudio como en cine y teatro musical.

La actriz señaló que la historia de los Sardina es de superación, pero también se tratan temas como la ansiedad y el miedo a que “un rayo sí puede caer dos veces en el mismo lugar”.

“Ellos deciden trabajar para alcanzar su sueño, aman hacer lo que hacen y descubren cómo vivir el aquí y el ahora; así, cuando llega la tragedia, tienen una gran experiencia vital. Eso es la enseñanza de su vida y la esencia de esta película”, indicó Hudson.

