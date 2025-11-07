Il Volo regresa a México con ¡Live in concert! 2026
La venta de boletos para público general, será a partir del próximo miércoles 12 de noviembre, en taquillas de los recintos y diversos puntos de venta
- 07
-
Noviembre
2025
El exitoso grupo musical italiano de pop lírico Il Volo, vuelve a México “¡Live in Concert!” 2026, donde reunirán lo mejor de su repertorio en una velada única.
Gianluca Ginoble, Piero Barone y Ignazio Boschetto, están listos para interpretar temas como "Grande Amore", "O Sole Mio", "Granada", entre otros.
Desde su álbum debut homónimo, Il Volo en 2010, se han ganado el cariño del público mexicano y han sido nominados a dos Latin Grammy gracias a dos de sus sencillos.
En sus inicios, se presentaron como abridores en la una gira histórica de 12 conciertos con Barbra Streisand en Estados Unidos y Canadá, además de grabar duetos con cantantes como Plácido Domingo y Eros Ramazzotti.
Estos tres italianos ofrecerán tres conciertos en tierras mexicanas:
- Auditorio Nacional: 03 de marzo, 21:00 horas
- Arena Guadalajara: 05 de marzo, 21:00 horas
- Arena Monterrey: 07 de marzo, 21:00 horas
Venta de boletos
La preventa para fans serán los días lunes 10 y martes 11 de noviembre, a las 11:00 horas.
La venta al público en general será a partir del miércoles 12 de noviembre, a las 12:00 horas.
Se darán a conocer los puntos de venta a través del sistema www.superboletos.com Además se pueden adquirir en:
- Taquillas del recinto
- Palacio de Hierro
- Innova Sport (excepto CDMX)
- Soriana (solo CDMX)
- Mr. CD (solo Guadalajara)
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas