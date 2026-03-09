È stato incredibile! Il Volo cautiva con su show

El trío italiano Il Volo reafirmó su idilio con el público regio al presentarse con éxito en la Arena Monterrey.

Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble regresaron a Monterrey, como parte de su gira mundial Live in Concert 2025-2026, para ofrecer una velada que fusionó la majestuosidad de la ópera con la frescura del pop contemporáneo.

La potencia vocal de los tenores y el barítono cautivó a las miles de personas que asistieron, para celebrar los 17 años de trayectoria de la agrupación.

El despliegue escénico, apoyado por una iluminación elegante y una acústica impecable, permitió que cada matiz de sus voces luciera en todo su esplendor.

Más allá de la técnica musical, el concierto se distinguió por la cercanía de los artistas con sus fans y por su repertorio variado, porque además de sus canciones, interpretaron temas que otros cantantes convirtieron en clásicos, como My Way (A mi Manera), de Frank Sinatra, y Hallelujah (Aleluya), de Jeff Buckley.

Los integrantes de Il Volo compartieron anécdotas y mostraron su carisma, agradeciendo en español el apoyo incondicional de los mexicanos a lo largo de casi dos décadas.

El ambiente alcanzó su punto máximo de emotividad cuando el grupo interpretó piezas de su más reciente material, demostrando una madurez artística que fue ovacionada de pie en múltiples ocasiones por los asistentes.

El evento en la Arena Monterrey marcó el cierre triunfal de su paso por las principales ciudades de México, tras haberse presentado con éxito en la Ciudad de México y Guadalajara.

