Il Volo estrena sencillo con Carlos Rivera en CDMX

Il Volo estrenó un sencillo este miércoles junto al cantante Carlos Rivera en la Ciudad de México.

Durante su concierto, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto presentaron su sencillo "Cuerpo sin Alma" junto al intérprete de "Recuérdame". El momento emocionó a todos los asistentes, lo que hizo que la canción fuera aceptada por todas las fanáticas de los artistas.

Esta no es la primera vez que el trío italiano interpreta algo relacionado con el cantante mexicano. En su álbum "Tres Voces, Un Alma" prestan su voz para la canción "Otras vidas". También se incluyen éxitos de artistas como Luis Miguel, José José, Roberto Carlos y Ricardo Montaner.

La colaboración ocurrió en el primero de tres conciertos que tiene agendado en México. El siguiente será el próximo sábado 7 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, esta gira incluye clásicos de ópera como "Nessun Dorma" y "La Dona è Mobile", así como éxitos propios de la agrupación como "Opera" o "Capolavoro". Este último fue utilizado por el grupo italiano para competir en el Festival de Sanremo 2024.

