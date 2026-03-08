Podcast
Escena

Il Volo regresa a Monterrey con “Live in Concert 2026”

La velada se convirtió en un encuentro especial para los fieles seguidores regiomontanos, quienes respondieron con ovaciones y coros

  • 08
  • Marzo
    2026

El aclamado trío italiano Il Volo, volvió a conquistar la ciudad con un espectacular concierto en la Arena Monterrey como parte de su gira mundial Live in Concert 2026. La presentación marcó su regreso a la ciudad después de tres años y forma parte de la celebración por sus 17 años de trayectoria.

Il Volo regresó a Monterrey con su gira Live in Concert 2026

Durante la noche, Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble ofrecieron un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, combinando el pop lírico con la fuerza de la música clásica.

El público disfrutó interpretaciones de éxitos como Grande Amore, Il Mondo y Granada, acompañados por orquesta en vivo y una producción elegante que resaltó la potencia vocal del trío.

Fans de Monterrey ovacionan al trío italiano

La velada se convirtió en un encuentro especial entre Il Volo y sus seguidores regiomontanos, quienes respondieron con ovaciones y coros a lo largo del espectáculo, reafirmando la conexión que el grupo mantiene con el público mexicano.


