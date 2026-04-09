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Imelda Tuñón comparte emotivas palabras hacia Julián Figueroa

En su publicación, Tuñón compartió palabras llenas de amor y melancolía, recordando momentos vividos junto a su esposo y destacando el vacío que dejó su partida

  • 09
  • Abril
    2026

A dos años del fallecimiento de Julián Figueroa, su aniversario luctuoso volvió a conmover a seguidores y figuras del espectáculo, quienes recordaron su vida y trayectoria con mensajes cargados de nostalgia.

En este contexto, la atención también se centró en Imelda Tuñón, viuda del artista, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje que rápidamente generó reacciones entre el público.

En su publicación, Tuñón compartió palabras llenas de amor y melancolía, recordando momentos vividos junto a su esposo y destacando el vacío que dejó su partida.

El mensaje, acompañado de imágenes significativas, fue interpretado por sus seguidores como un homenaje íntimo y sincero, que refleja el proceso de duelo que aún atraviesa, manteniendo viva la memoria de Julián Figueroa a través de recuerdos y expresiones de cariño.

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