Reacciona José Manuel Figueroa a audio viral de Imelda Tuñón

El audio comenzó a circular en plataformas digitales luego de que, presuntamente, Imelda compartiera un fuerte señalamiento hacia Manuel con un amigo

  • 06
  • Febrero
    2026

Recientemente se hizo viral un audio a través de redes sociales en el que Imelda Tuñón, viuda de José Julián Figueroa, señaló que José Manuel Figueroa habría abusado de su hermano.

¿Cómo surgió la nueva controversia entre los involucrados?

El audio comenzó a circular en plataformas digitales luego de que, presuntamente, Imelda compartiera el señalamiento durante una conversación con un amigo. La difusión del material generó reacciones en redes sociales y reavivó tensiones entre las personas mencionadas.

De acuerdo con versiones que circulan, esta disputa se intensificó porque, supuestamente, Imelda afirmó que Marco Chacón le habría suministrado una sustancia a Julián antes de su fallecimiento. Días después de ese señalamiento, el audio fue filtrado y comenzó a viralizarse.

¿Qué respondió José Manuel Figueroa tras la difusión del audio?

Un programa de entretenimiento buscó la postura de José Manuel Figueroa sobre el contenido del audio y la controversia generada en torno al caso.

“Muchas gracias por el interés, pero la verdad estar aclarando chismes en tu programa, no creo que me beneficie ni a vender boletos ni a vender discos. La verdad, pues no me interesa, no me interesa hablar del tema. Si es necesario, pues sí, a lo mejor procedo legalmente”.

Maribel Guardia y Marco Chacón no fijan postura pública

Hasta el momento, la actriz Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón no han emitido declaraciones públicas respecto a los señalamientos ni sobre la difusión del audio que circula en redes sociales.


