Julián Figueroa llevará acciones legales contra Imelda Tuñón

El nombre de Julián Figueroa volvió al centro de la conversación pública a casi tres años de su fallecimiento, luego de que surgiera una controversia familiar que involucra señalamientos delicados y acciones legales.

Audio desata polémica entre familiares de Julián Figueroa

En los últimos días comenzó a circular una grabación en la que presuntamente Imelda Tuñón, viuda del artista, acusa a José Manuel Figueroa de haber cometido abuso sexual contra su medio hermano. Tras la difusión del material, el cantante negó los señalamientos y señaló que el audio podría haber sido creado mediante inteligencia artificial.

El caso generó controversia en redes sociales, donde usuarios debatieron la autenticidad del material y sus implicaciones. Mientras tanto, el intérprete decidió tomar acciones legales al considerar que las acusaciones afectan su reputación y la memoria de su hermano.

José Manuel Figueroa presenta demanda por daño moral

A través de sus redes sociales, el artista confirmó que el pasado 12 de febrero acudió al juzgado 25 de lo civil para interponer una demanda por daño moral contra su excuñada. Aunque no detalló el contenido del proceso legal, explicó que la decisión responde a las consecuencias personales y familiares derivadas de la controversia.

“Los derechos y la dignidad de una persona fallecida no terminan con su partida. A nosotros, los que quedamos, nos toca proteger su legado y defender su honor frente a quienes eligen propagar mentiras”.

El cantante también expresó que las declaraciones difundidas afectan directamente la memoria del hijo de Joan Sebastian, así como el entorno familiar que permanece tras su fallecimiento.

“He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias”.

Reproches públicos y conflicto familiar

Dentro del mismo posicionamiento, el artista lanzó un mensaje directo hacia Tuñón, en el que cuestionó la difusión del material y su impacto en el recuerdo del fallecido cantante. También lamentó que el conflicto legal pueda afectar a su sobrino, quien forma parte del núcleo familiar involucrado en la disputa.

“Desgarrador ver cómo tú, que juraste amarlo hasta la muerte, intentas empañar su recuerdo. No hay justificación para lo que se ha hecho en mi contra y la de Julián”.

José Manuel Figueroa aseguró que continuará con el proceso judicial hasta sus últimas consecuencias y reiteró que el procedimiento busca esclarecer los hechos y proteger el legado familiar.

Maribel Guardia respalda acciones legales

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha emitido declaraciones públicas tras la confirmación de la demanda. Sin embargo, quien sí reaccionó fue Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, quien manifestó su apoyo al cantante ante la controversia.

Este nuevo conflicto se suma a disputas legales previas dentro de la familia. Hace aproximadamente un año, la actriz costarricense presentó acciones legales relacionadas con la protección y bienestar de su nieto, al considerar que existían conductas que podían poner en riesgo al menor.

