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Escena

José Manuel Figueroa rompe el silencio sobre Imelda Tuñón

El intérprete dejó entrever que, pese a la tensión que rodea el caso, busca mantenerse enfocado en su carrera y en su vida personal

  • 08
  • Abril
    2026

El cantante José Manuel Figueroa volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras su más reciente entrevista, en la que abordó el conflicto legal que rodea a Imelda Tuñón, que considera muy ruin en especular.

Declara sobre el conflicto legal

“La están buscando (para notificarla), nomás que todavía no saben el número interior (de su actual casa)”, dijo sobre Imelda, a quien acusó de hacerle un “daño irreparable. Es un daño que (me) hizo muy consciente, muy cruel, muy ruin. Es una declaración muy fuerte, muy patán” dijo Figueroa.

Con un tono mesurado, el artista dejó claro que, aunque se trata de un tema delicado y familiar, confía plenamente en que las autoridades serán las encargadas de esclarecer la situación conforme a derecho.

Pide respeto a los tiempos legales

Durante la conversación, Figueroa evitó profundizar en detalles específicos del proceso, pero sí enfatizó la importancia de respetar los tiempos legales y no emitir juicios anticipados.

Señaló que este tipo de controversias suelen prestarse a malinterpretaciones públicas, por lo que pidió prudencia tanto a los medios como a la audiencia, reiterando que su prioridad es mantener la estabilidad dentro de su entorno cercano.

Busca enfocarse en su carrera

Finalmente, el intérprete dejó entrever que, pese a la tensión que rodea el caso, busca mantenerse enfocado en su carrera y en su vida personal, alejándose de la polémica en la medida de lo posible.

No obstante, reconoció que la exposición mediática es inevitable cuando se trata de figuras públicas, especialmente en situaciones legales que despiertan el interés del público.


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