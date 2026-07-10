Industria musical lanzará etiquetas para canciones con IA

La RIAA, los Grammy, SAG-AFTRA y otras organizaciones presentaron un sistema de etiquetas para identificar si una canción fue generada por IA

Organizaciones que representan a la industria musical y a los artistas anunciaron un nuevo programa de etiquetado para identificar el uso de inteligencia artificial en las grabaciones musicales.

La iniciativa reúne a la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), los Premios Grammy, SAG-AFTRA y otros organismos del sector, con el objetivo de ofrecer información clara a los oyentes sobre el origen de las canciones disponibles en plataformas de streaming.

Las organizaciones presentaron dos etiquetas inspiradas en los avisos de contenido explícito utilizados desde hace años en la industria musical.

Dos categorías para identificar el uso de IA

El nuevo sistema distinguirá entre dos tipos de grabaciones, dependiendo del papel que haya desempeñado la inteligencia artificial en su creación.

Generada por IA: para canciones en las que la voz principal, los instrumentos clave o toda la producción fueron creados mediante inteligencia artificial a partir de una instrucción o indicación.

para canciones en las que la voz principal, los instrumentos clave o toda la producción fueron creados mediante inteligencia artificial a partir de una instrucción o indicación. Asistida por IA: para obras en las que la inteligencia artificial colaboró en algunos elementos expresivos, mientras que la composición principal fue desarrollada por personas.

Las etiquetas serán aplicadas a nivel de cada pista musical y, por ahora, no abarcan el uso de inteligencia artificial para escribir letras, realizar composiciones, producir videos musicales o diseñar portadas de álbumes.

Buscan dar información a los oyentes

Los impulsores de la iniciativa señalaron que los aficionados desean conocer cuándo una obra fue creada con ayuda de inteligencia artificial y de qué manera se utilizó esa tecnología.

La IFPI y la RIAA indicaron que el sistema pretende ofrecer un mecanismo sencillo y escalable para brindar mayor transparencia, al tiempo que reconoce las distintas formas en que la inteligencia artificial puede emplearse dentro del proceso creativo.

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de los Premios Grammy, afirmó que la medida permitirá mantener la creatividad, la autoría y la intención artística como elementos centrales de cada canción, además de fortalecer la confianza entre artistas y público.

Por su parte, Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional y principal negociador de SAG-AFTRA, sostuvo que los oyentes tienen derecho a saber cuándo una canción fue creada o producida con ayuda de inteligencia artificial y que los artistas merecen un mercado que proteja y valore la creatividad humana.

Plataformas siguen estrategias diferentes

La iniciativa surge en un contexto en el que las plataformas de streaming han adoptado políticas distintas para identificar la música creada con inteligencia artificial.

Spotify y Apple Music dejan en manos de los artistas la responsabilidad de etiquetar sus canciones.

Tidal identifica directamente las pistas generadas con IA y no permite que reciban regalías.

También participan en el proyecto la Asociación Estadounidense de Música Independiente, la Red Mundial de Independientes, la Asociación Europea de Independientes y la Campaña por el Arte Humano.