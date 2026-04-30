Beneficia contrato de Taylor Swift pagos a artistas de Universal

El contrato de Taylor Swift con Universal Music Group (UMG) comienza a generar beneficios directos para artistas, luego de que la compañía anunciara la venta de parte de sus acciones en Spotify, un movimiento que liberará millones de dólares.

Detrás de esta decisión hay una cláusula clave impulsada por la cantante en 2018: las ganancias obtenidas por la venta de acciones deben repartirse entre los artistas. Esto transforma una operación financiera en ingresos reales para músicos de todo el sello.

¿Qué establece la cláusula del contrato?

Cuando Taylor Swift firmó con UMG, negoció que cualquier ingreso derivado de la venta de acciones en Spotify fuera distribuido entre todos los artistas, no solo para la empresa.

Además, estos pagos serían “no recuperables”, lo que significa que los músicos recibirán el dinero sin que se descuente de futuras regalías, algo poco habitual en la industria.

Venta de acciones activa el reparto de dinero

UMG confirmó que venderá parte de su participación en Spotify, valuada en alrededor de 2.7 mil millones de euros, lo que generará una bolsa significativa de recursos.

Con esta operación, la empresa también aseguró que una parte de esos ingresos será compartida con sus artistas, cumpliendo la cláusula negociada por Swift.

¿Qué artistas se beneficiarán?

El alcance es amplio. Gracias a esta cláusula, figuras como Drake, The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish, Ariana Grande, Justin Bieber, Anitta e Ivete Sangalo, entre muchos otros, podrán recibir parte de esas ganancias.

No se trata de un beneficio exclusivo, sino de un esquema que abarca a todos los artistas firmados con UMG, desde grandes estrellas hasta talentos emergentes.

Por qué este acuerdo es relevante

En la industria musical, las ganancias por inversiones corporativas, como acciones en plataformas de streaming, no suelen repartirse con los artistas. Este caso rompe con esa práctica.

La decisión impulsada por Swift introduce un modelo distinto: los músicos también participan en beneficios derivados del negocio global de la música, no solo de reproducciones o ventas.

Esto cobra relevancia en un contexto donde el streaming ha sido cuestionado por los bajos pagos directos a artistas, ya que los ingresos dependen del volumen de escuchas.

El impacto del acuerdo va más allá de este caso puntual. La cláusula incluida por Taylor Swift ya es vista como un precedente que podría influir en futuros contratos entre artistas y disqueras.

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