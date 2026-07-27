Inédito dueto de George Michael y Elton John podría ser revelado

La relación entre ambos trascendió lo profesional. Elton John apoyó públicamente a George Michael en distintos momentos de su vida

A casi una década de la muerte de George Michael, una canción inédita que grabó junto a Elton John podría finalmente salir a la luz.

David Austin, amigo cercano y antiguo mánager del intérprete de "Careless Whisper", reveló que trabaja para concretar el lanzamiento de un dueto que ambos artistas grabaron años atrás, pero que nunca fue publicado oficialmente.

De acuerdo con Austin, la grabación permanece archivada y considera que el momento es ideal para que los seguidores de ambos puedan escuchar por primera vez la colaboración. El proyecto, explicó, depende de llegar a un acuerdo con Elton John y con las personas encargadas del legado de George Michael.

Aunque no dio a conocer el título del tema ni la fecha en que fue grabado, aseguró que la interpretación refleja la química musical que existía entre ambos artistas, quienes, además de compartir escenarios durante décadas, mantuvieron una estrecha amistad.

Ambos protagonizaron algunos momentos más memorables de la cultura británica

George Michael y Elton John protagonizaron algunos de los momentos más memorables de la música británica. Uno de ellos ocurrió en 1985, cuando interpretaron juntos "Don't Let the Sun Go Down on Me" durante el concierto Live Aid. Años más tarde, en 1991, lanzaron una versión en vivo del tema que alcanzó el número uno en las listas de popularidad de Reino Unido y Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los duetos más exitosos de sus carreras.

La relación entre ambos trascendió lo profesional. Elton John apoyó públicamente a George Michael en distintos momentos de su vida y, tras su fallecimiento en diciembre de 2016, lo recordó como "uno de los cantantes más brillantes que ha dado Gran Bretaña", además de dedicarle emotivos homenajes durante sus conciertos.

El posible lanzamiento del tema despertó la expectativa entre los fanáticos de ambos artistas, quienes desde hace años han manifestado su interés por escuchar material nunca antes publicado del exintegrante de Wham!

Por ahora no existe una fecha confirmada para el estreno de la canción, pero el equipo que administra el legado de George Michael mantiene conversaciones para hacer realidad un proyecto que permitiría reunir nuevamente, al menos a través de la música, a dos de las voces más influyentes del pop británico.