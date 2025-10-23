Este 30 de octubre llega un documental inédito de Juan Gabriel

A nueve años de su muerte, Juan Gabriel sigue vivo en la cultura popular mexicana y una vez más llegará a nuestras pantallas, pero esta vez en forma de documental.

Esto se debe a que la plataforma de streaming, Netflix, hizo oficial la llegada del documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, el cual estará disponible a partir del próximo 30 de octubre.

Esta serie estará basada exclusivamente en más de cuarenta años de videos, fotografías y audios privados que el cantante mismo recopiló.

En el documental, que estará dividido en dos episodios de poco más de una hora, se recorrerá la vida de Alberto Aguilera Valadez desde su infancia hasta su icónico concierto en el Palacio de Bellas Artes, mostrando así momentos íntimos como profesionales, así como su relación con la familia, sus hijos y el impacto de su carrera en la música mexicana.

De acuerdo con la directora de la serie, María José Cuevas, el material utilizado proviene de "veinte cajas con más de 2,000 cintas, miles de fotos, álbumes, recortes de periódicos y cintas de audio”, además de que es el propio Juan Gabriel quien marca la narrativa principal mediante sus archivos, con sus canciones sirviendo como tercera voz.

Además de esta serie, como parte del homenaje y para celebrar la vida y obra de "El Divo de Juárez", Netflix también proyectará en el Zócalo de la Ciudad de México el primer concierto de "Juanga" en el Palacio de Bellas Artes el sábado 8 de noviembre.

