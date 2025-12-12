Podcast
Alistan tema Santa Fe Klan, Ángeles Azules y Belinda para Mundial

Belinda, Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules unieron fuerzas para grabar un tema inédito que fue entregado a la FIFA y que podría integrar el soundtrack oficial

El Mundial 2026 tendrá sabor mexicano también en su música. Tres figuras de géneros muy distintos, Belinda, Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules, unieron talentos para grabar una canción inédita que ya fue entregada a la FIFA y que podría incluirse en el disco oficial del torneo.

Una fusión inesperada para el futbol

Santa Fe Klan confirmó que ya entregó el sampler del tema, una mezcla de cumbia y sonidos urbanos que busca representar la energía del Mundial.

El rapero, quien desde niño soñó con ser futbolista, aseguró que este proyecto es especial por lo que significa el torneo que arrancará en México.

“Es una cumbia con Belinda y Los Ángeles Azules. Ya la grabé, ya firmé todo. Nomás falta que digan cuándo sale”, explicó el cantante al hablar de la colaboración.

A la espera del visto bueno de la FIFA

Aunque el tema ya está terminado, aún no hay fecha de lanzamiento. La decisión dependerá de la FIFA y del comité encargado del soundtrack del Mundial 2026.

Santa Fe Klan contó que incluso ha hablado con Belinda sobre el proyecto, pero ambos siguen a la espera de una respuesta oficial.

El rapero reveló además que la letra parece dedicada a una mujer, pero en realidad está inspirada en la Copa del Mundo: “Parece que se la cantamos a una morra, pero es para la copa”, explicó.

Primera colaboración entre Belinda y Santa Fe Klan

De confirmarse, esta sería la primera canción conjunta entre ambos artistas, aunque los dos ya han trabajado antes con Los Ángeles Azules.

El rapero colaboró con la agrupación en un tema al lado de Cazzu, mientras que Belinda hizo lo propio con “Amor a primera vista”.

 


