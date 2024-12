'Intensamente 2' es la película más taquillera de 2024

La película Intensamente 2 (Inside out 2) es oficialmente la cinta más taquillera del año, con 1,698 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

La secuela de Intensamente se estrenó en el verano y logró superar todos los récords establecidos de taquilla, incluso seis semanas después de estrenarse se convirtió en la película animada más taquillera de la historia, superando a Frozen.

Es la primera película en superar el umbral de los 1,000 millones de dólares de recaudación y la única cinta animada de la historia en superarlo.

Intensamente 2 es seguida de Deadpool & Wolverine y de la cuarta entrega de Mi villano favorito (Despicable Me 4), con 1,338 y 969 millones de dólares, respectivamente.

Otras dos secuelas que tuvieron una gran respuesta en taquilla son Moana 2, que obtuvo 882 millones de dólares de recaudación, y la segunda parte de Dune, que logró 714 millones.

Wicked, la adaptación a la gran pantalla del éxito de Broadway, consiguió 634 millones de dólares, seguida por Godzilla x Kong: The new empire con 571 millones; Kung Fu Panda 4, con 547 millones; Venom: The last dance, con 476, y Beetlejuice Beetlejuice, con 451 millones de dólares.

