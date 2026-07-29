Investiga Fiscalía de CDMX nueva denuncia contra Alfonso Obregón

La Fiscalía de la Ciudad de México inició peritajes tras admitir una denuncia por presunto abuso sexual contra el actor de doblaje Alfonso Obregón

Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio luz verde a la denuncia en contra del actor de doblaje Alfonso Obregón por presunto abuso sexual.

De acuerdo con medios nacionales, la denuncia fue interpuesta por Brenda Rivero, también actriz de doblaje, quien acudió a la FGJCDMX, en donde se aprobó el inicio de los dictámenes y peritajes correspondientes.

La denuncia contra Obregón por parte de la actriz responde a hechos de abuso cuando ella tenía 16 años y él 50.

“Estoy nerviosa con todo esto, no ha sido fácil y alcé la voz, también por mis compañeros. Ha sido un proceso complicado, difícil; solo espero que todo salga bien y que haya justicia y que otros compañeros alcen la voz”, señaló Rivero.

Aunado a esto, el representante de Brenda Rivero señaló que fue contactado por dos personas más que desean alzar la voz en contra de Obregón. Sin embargo, señaló que por el momento no puede dar más información.

El abogado también aseguró que, hasta el momento, no hay una fecha máxima para el término de los peritajes necesarios.

“Lo que hizo fue grave, está delicado. A las mujeres se les respeta y, a los menores, más”, concluyó Rincón Flores.

Alfonso Obregón más cerca de cana que de Shrek 5. Brenda Rivero (hija de Carla Padrón) cuenta cómo a sus 16 años él se aprovechó de ella.

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La denuncia fue difundida a través de un video publicado por la misma Rivero semanas atrás; en el video, Rivero difundió su testimonio y un intercambio de mensajes entre su madre y Obregón, en el que, de acuerdo con su señalamiento, se le reclama haber actuado de manera inapropiada pese a saber que ella era menor de edad.

El actor de doblaje le propuso iniciar una relación a escondidas; algo que su momento Brenda aceptó, pero con el tiempo, las insinuaciones de índole sexual por parte del actor la hicieron sentir incómoda.

Tras esto, Brenda Rivero lo acusó de haberla besado sin consentimiento en una expo de convenciones en Cancún, cuando ella era menor de edad, en un primer encuentro que ella describe como el inicio de un presunto abuso.

De acuerdo con la actriz, esto no habría sido lo único, pues durante los días siguientes y en la misma expo, el actor le robaba besos cuando nadie miraba y le tocaba la pierna por debajo de la mesa, incluso con la madre de Rivero sentada junto a ellos.

Al término del evento, se presentó en casa de los abuelos de la joven con la intención de llevársela a otra convención, algo a lo que los abuelos se negaron.

En una expo posterior, Obregón llegó acompañado de otra mujer a quien presentó como su novia y esa misma noche reclamó a Rivero que lo había ignorado. Le ofreció dejar a esa mujer si ella accedía a estar con él.

Esta no es la primera vez que el actor es señalado por abuso sexual, pues en 2024 enfrentó un proceso similar.

En ese momento, Katy Zavala, quien era una de sus alumnas en un curso de doblaje, acusó al actor por presunto abuso sexual.

Tras esta denuncia, Obregón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llevándolo a pasar alrededor de una semana y media en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez resolvió su no vinculación a proceso por falta de pruebas, dejándolo libre.