Francia investiga insultos racistas contra Mbappé

La Fiscalía de París abrió una investigación por los comentarios racistas de una senadora paraguaya contra Kylian Mbappé tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

La Fiscalía de París abrió una investigación por presunto insulto público agravado e incitación al odio o la violencia, luego de que la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicara comentarios racistas contra el futbolista Kylian Mbappé tras el partido entre Francia y Paraguay en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

De acuerdo con la Fiscalía parisina, la investigación comenzó el martes después de que la unidad nacional encargada de combatir el odio en internet recibiera una denuncia presentada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Comentarios tras la eliminación de Paraguay

Amarilla, integrante del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, difundió una serie de publicaciones en la red social X después de que Mbappé anotara el penal decisivo en la victoria de Francia sobre Paraguay el sábado.

Según las autoridades francesas, los mensajes contenían expresiones dirigidas contra el origen, la etnia, la nacionalidad, la raza o la religión —reales o percibidos— del capitán de la selección francesa.

Francia avanzó a los cuartos de final del Mundial, donde enfrentará a Marruecos.

La respuesta de Mbappé

El delantero francés respondió a las publicaciones y calificó a la legisladora como una "mujer despreciable" e "indigna" de ocupar un cargo en el Congreso paraguayo.

En un mensaje publicado en X, Mbappé aseguró que, con sus expresiones, la senadora había provocado que "el mundo entero" olvidara el histórico desempeño de la selección paraguaya durante el torneo debido a su "imprudencia y racismo descarado".

La Fiscalía de París indicó que los delitos investigados contemplan penas de hasta un año de prisión y multas de 45 mil euros, equivalentes a unos 51 mil dólares.

La carta de Celeste Amarilla

La noche del lunes, la senadora publicó una carta abierta en francés y español dirigida a Mbappé, en la que aseguró que su conflicto era exclusivamente con el futbolista y no con Francia.

En el documento afirmó haberse arrepentido de utilizar insultos similares a los que, según dijo, ella misma recibe por ser "morena y latina". También reconoció haber eliminado la publicación al considerar que estaba reproduciendo conductas que rechaza y admitió que comprendía que sus palabras resultaran humillantes para el jugador.

Sin embargo, también exigió una disculpa pública por parte de Mbappé, a quien acusó de ejercer violencia de género y advirtió que podría emprender acciones legales si el futbolista no se retractaba de las declaraciones realizadas en su contra.

El Gobierno de Paraguay emitió un comunicado en el que rechazó las expresiones de la legisladora al considerar que son contrarias a los principios de convivencia pacífica y respeto a la dignidad humana promovidos por el país.

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol calificó los comentarios como "absolutamente aborrecibles" e "inaceptables", además de confirmar que presentaría el caso ante la Fiscalía.

Respaldo desde Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la ministra de Deportes, Marina Ferrari, expresaron públicamente su apoyo a Mbappé.

Ferrari afirmó que los ataques contra el delantero representan una agresión contra los valores de libertad, igualdad y fraternidad que defiende Francia.

Macron también manifestó su respaldo al capitán de la selección francesa y escribió en X que se trataba de "un gol más de Kylian Mbappé, esta vez contra el racismo".