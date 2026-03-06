Podcast
J Balvin lanza versión de “Jump” para el Mundial 2026

La nueva versión mantiene elementos característicos de la canción original, como los sintetizadores y la energía del riff principal

El cantante colombiano J Balvin participa en una nueva versión de la canción “Jump”, el clásico de la banda estadounidense Van Halen, como parte de una campaña promocional relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La reinterpretación del tema forma parte de una estrategia internacional que busca conectar la música y el fútbol con audiencias globales previo al inicio del torneo. El proyecto adapta uno de los temas más emblemáticos del rock de los años ochenta a un sonido más actual, pensado para estadios, campañas publicitarias y contenidos digitales vinculados al Mundial.

Una mezcla de rock clásico y sonidos actuales

La nueva versión mantiene elementos característicos de la canción original, como los sintetizadores y la energía del riff principal, pero incorpora arreglos contemporáneos que mezclan pop, electrónica y ritmos latinos.

Además de J Balvin, en la producción participan la cantante estadounidense Amber Mark, el baterista Travis Barker y el guitarrista Steve Vai, músicos provenientes de distintos géneros que aportan estilos diferentes a la reinterpretación del tema.

La colaboración busca crear un sonido que mantenga la esencia del clásico de Van Halen, al mismo tiempo que lo acerca a nuevas generaciones de oyentes y aficionados al fútbol.

Una campaña rumbo al Mundial de 2026

El lanzamiento se integra a una campaña global impulsada por una de las marcas patrocinadoras del torneo, que tradicionalmente utiliza la música como parte de su estrategia de promoción durante los mundiales.

Este tipo de iniciativas suelen acompañar anuncios, videos promocionales y activaciones en estadios, con el objetivo de generar un ambiente festivo en torno a la competencia deportiva.

La elección de “Jump” responde a la popularidad que la canción ha tenido durante décadas y a su asociación con celebraciones deportivas, ya que su ritmo enérgico la ha convertido en un tema frecuente en eventos y arenas alrededor del mundo.

Un clásico del rock que vuelve a sonar

Lanzada originalmente en 1984, “Jump” es uno de los mayores éxitos de Van Halen y se convirtió en el sencillo más exitoso de la banda en las listas de popularidad en Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, la canción ha mantenido presencia en eventos deportivos y culturales, lo que la convirtió en una opción atractiva para ser reinterpretada en el contexto del Mundial de 2026.

Con esta nueva versión, el proyecto busca sumar una pieza musical que acompañe la promoción del torneo y que combine la nostalgia del rock clásico con una producción contemporánea, pensada para audiencias internacionales.


