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Michael J. Fox desmiente rumores de su muerte con humor

El actor aclaró que está bien tras un informe erróneo difundido por un medio, que posteriormente ofreció disculpas por la confusión

  • 09
  • Abril
    2026

La supuesta muerte de Michael J. Fox fue una noticia que sorprendió a todos, incluso al propio actor, quien usó sus redes sociales para aclarar todo.

Y es que esta semana la cadena CNN publicó un informe donde se daba a entender que el actor conocido por protagonizar la trilogía de "Back to the Future", Michael J. Fox, había fallecido, cosa que realmente no sucedió.

Fue a través de su cuenta de Threads que el actor reaccionó a la noticia con su ya característico humor.

Cambias a MSNBC, o como se llamen ahora; te echas agua hirviendo en el regazo; llamas a tu esposa, con suerte estará preocupada pero tranquilizadora; te relajas, esto pasa una vez al año; o te preguntas, ¿qué carajos? Pensé que el mundo se acababa, pero al parecer solo soy yo y estoy bien. "Con cariño, Mike", escribió en la plataforma de redes sociales.

Tras darse cuenta de la publicación, la cadena retiró la información de las plataformas. En un comunicado, admitió el error y pidió disculpas a Fox y su familia.

Esta noticia contrastó con la aparición del actor el pasado martes en Los Ángeles para promocionar la tercera temporada de "Shrinking".

Fox se incorporó al elenco interpretando a Gerry, un personaje que establece un vínculo con Paul, el personaje que interpreta Harrison Ford, debido a su diagnóstico compartido de la enfermedad de Parkinson.

Este papel marcó el regreso de la estrella a la actuación y lo reúne con el guionista y director Bill Lawrence, tras haber trabajado juntos en "Spin City".


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