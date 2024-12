Jack Veal pide ayuda tras quedarse sin hogar a los 17 años

El actor Jack Veal, quien interpretó a Loki Niño en la serie de “Loki” pidió ayuda al público tras pasar por momentos difíciles.

Fue a través de la plataforma de TikTok que dio a conocer su situación.

“Hola. Soy un actor famoso, tengo 17 años y no tengo hogar, quizás me conozcan por ‘Loki’, ‘The End of the F***ing World’ o por otras películas en las que interpreté papeles importantes. No he mencionado mucho lo que ha estado sucediendo en mi vida, pero creo que es hora de revelar la verdad”, dijo Veal. “Sin ahondar demasiado en los detalles, sufrí abusos en casa. Fue violencia física, abuso emocional, etcétera”, comentó en el vídeo.

El joven actor aseguró que no tenía ningún otro lugar a donde ir.

“Los servicios sociales se niegan a ayudarme a pesar de lo que les he dicho. Estoy desesperado. He estado durmiendo en la calle”, dijo. “Ahora duermo en un remolque que tiene las ventanas rotas, es inseguro y está a dos horas de mi trabajo, lo que significa que me cuesta llegar al trabajo todos los días. Es difícil. La vida es dura”, puntualizó Jack.

Veal le pidió a sus seguidores compartir su situación con la esperanza de poder conseguir algún tipo de alojamiento cerca de la capital de Inglaterra.

En otro video compartido este martes aseguró que los servicios sociales lo habían contactado para una reunión que tiene podría ayudarlo.

“No sé qué han hecho ustedes, pero se ha hecho público y me ha ayudado muchísimo. Están tomando medidas ahora. Realmente están haciendo algo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias”, finalizó.

Jack prometió actualizar su situación después de su reunión con los servicios sociales.

