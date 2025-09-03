James Gunn confirma la secuela de 'Superman' para 2027

El director y productor del nuevo universo de DC, James Gunn, anunció que la secuela de Superman llegará el 9 de julio de 2027 con el título "Superman". El Hombre del Mañana".

Este anuncio lo hizo mediante sus redes sociales, en donde también compartió un video de una imagen de cómic, donde el "Hombre de acero" se enfrenta con Lex Luthor con un traje de guerra, dando un indicio sobre que la cinta continuará explorando la rivalidad entre el "superhombre" y el "genio nivel 12".

En esta nueva entrega, Luthor, quien volverá a ser encarnado por Nicholas Hoult, buscará nuevamente enfrentarse directamente a Superman después de que su plan de usar un clon del superhéroe de Metrópolis fracasara en la primera película.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

Apenas en agosto de este año, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery confirmó que Gunn regresaría para escribir y dirigir la secuela del reinicio del personaje, cuya primera entrega recaudó más de $611 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película de superhéroes más taquillera de 2025.

Esta secuela llegará después de los estrenos de Supergirl, la cual será dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, y de la película de terror corporal Clayface, dirigida por James Watkins, ambas en 2026.

Cabe destacar que esta segunda película llegará a los cines antes de "The Batman Part II", la cual está prevista para estrenarse el 1 de octubre de 2027, convirtiéndose en uno de los estrenos del año.

Comentarios