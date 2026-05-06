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Escena

Matthew Lillard se suma a ‘Superman: El Hombre del Mañana’

El actor de “Scooby-Doo” y “Scream” se integra a la esperada secuela de DC Studios dirigida por James Gunn, aunque su personaje sigue siendo un misterio

  • 06
  • Mayo
    2026

El actor Matthew Lillard se incorporó oficialmente al elenco de “Superman: Man of Tomorrow” (“El Hombre del Mañana”), la secuela de “Superman” (2025), ampliando así el reparto de una de las producciones más importantes de DC Studios.

Aunque por ahora no se ha revelado qué personaje interpretará, su participación ya genera expectativa entre fans, especialmente por su reencuentro con James Gunn, con quien trabajó hace más de dos décadas en las películas live-action de “Scooby-Doo”.

Reencuentro con James Gunn

La nueva colaboración marca el regreso creativo entre Lillard y Gunn desde “Scooby-Doo” (2002) y “Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed” (2004), donde el actor dio vida a Shaggy.

Lillard había expresado públicamente su deseo de integrarse al Universo DC, y ahora finalmente lo consigue en una producción de gran escala.

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La secuela contará nuevamente con David Corenswet como Clark Kent/Superman, acompañado por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor.

La historia retomará el camino del renovado universo cinematográfico de DC tras el éxito de la primera entrega, bajo la visión de James Gunn como guionista, director y productor.

Un reparto de alto perfil

Además de Lillard, el filme incluye a Lars Eidinger como Brainiac, Adria Arjona como Maxima, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner, Edi Gathegi como Mister Terrific y Aaron Pierre como John Stewart.

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“Superman: El Hombre del Mañana” ya se encuentra en producción en Atlanta y tiene previsto su estreno en cines para el 9 de julio de 2027.

La cinta forma parte de la estrategia de Warner Bros. y DC Studios para consolidar su nuevo universo cinematográfico, que también incluirá proyectos como “Supergirl” y “Clayface”.


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