El actor retomará el papel de Jaime Reyes en la secuela de Superman, dirigida por James Gunn y prevista para estrenarse en 2027

Inicio / Escena / Xolo Maridueña volverá como Blue Beetle en 'Man of Tomorrow'

El actor Xolo Maridueña volverá a interpretar a Jaime Reyes, mejor conocido como Blue Beetle, en Superman: Man of Tomorrow, la próxima película de DC Studios dirigida y escrita por James Gunn.

Maridueña dio vida por primera vez al personaje en Blue Beetle (2023), cinta dirigida por Ángel Manuel Soto, y ahora retomará el papel dentro del renovado Universo DC.

Blue Beetle continúa en el nuevo Universo DC

Durante una entrevista en el podcast de Michael Rosenbaum, James Gunn confirmó que Jaime Reyes es el primer personaje oficial del nuevo Universo DC.

"El primer personaje del Universo DC, sin duda, es Blue Beetle, y la primera película completa del Universo DC es Superman", afirmó el cineasta.

Con ello, el personaje se integra de forma definitiva a la nueva continuidad del estudio y hará su siguiente aparición en Man of Tomorrow.

Un héroe que marcó un precedente

En la película de 2023, Maridueña interpretó a Jaime Reyes, un joven recién graduado cuya vida cambia cuando un escarabajo de origen alienígena se fusiona con él y le otorga una armadura capaz de volar, generar armas y lanzar poderosos ataques de energía.

La producción también representó un momento histórico para DC al convertir a Jaime Reyes en el primer superhéroe latino en protagonizar una película en solitario dentro del universo cinematográfico de la compañía.

Tras ser elegido para el papel, Maridueña expresó que uno de los aspectos que más valoraba era la representación latina en una franquicia de gran alcance, además de revelar que aumentó entre 25 y 30 libras de masa muscular mediante entrenamiento físico, artes marciales y una alimentación específica para interpretar al personaje.

Un elenco repleto de héroes y villanos

Superman: Man of Tomorrow contará nuevamente con David Corenswet como Superman, acompañado por Nicholas Hoult como Lex Luthor y Lars Eidinger en el papel de Brainiac, principal amenaza de la historia.

El reparto también incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Aaron Pierre como John Stewart, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Edi Gathegi como Mister Terrific y Adria Arjona en un personaje aún no revelado.

La película se encuentra actualmente en producción y tiene previsto llegar a los cines el 9 de julio de 2027, distribuida por Warner Bros.