James Handy, actor de 'Jumanji', muere a los 81 años

El actor estadounidense James Handy, conocido por sus participaciones en películas como "Jumanji", "Top Gun: Maverick", "Logan" y "Aracnofobia", falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio de Tarzana, en Los Ángeles.

Las autoridades arrestaron a Michael Gledhill, hijo de la pareja sentimental del intérprete, como principal sospechoso del homicidio.

De acuerdo con información de la Policía de Los Ángeles (LAPD), los hechos ocurrieron la mañana del miércoles en una vivienda ubicada en el bloque 19200 de Erwin Street.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada al número de emergencias 911 en la que una persona afirmó: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

Cuando los oficiales llegaron al domicilio encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la propiedad, con una herida de arma blanca en el pecho.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles trasladaron al actor a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto.

Según el reporte policial, el propio sospechoso se acercó a los agentes al momento de su llegada y les indicó que era la persona que estaban buscando.

El detenido fue identificado como Michael Gledhill, de 44 años, quien residía en la vivienda junto a su madre, pareja de Handy desde hace varios años.

Fue arrestado bajo sospecha de asesinato y trasladado a la cárcel de Van Nuys. Diversos reportes señalan que quedó registrado con una fianza de dos millones de dólares.

Autoridades descartan riesgo para la población

La Policía de Los Ángeles informó que los detectives consideran que el caso corresponde a un incidente aislado y no representa una amenaza para la comunidad.

"Los detectives creen que se trata de un incidente aislado y que no parece haber peligro para el público en este momento", señalaron las autoridades.

La investigación permanece abierta mientras los agentes continúan recopilando pruebas y testimonios relacionados con el crimen.

Una larga trayectoria en cine y televisión

Aunque para muchos espectadores será recordado por interpretar al exterminador en la película "Jumanji" (1995) y al camarero Jimmy en "Top Gun: Maverick" (2022), James Handy construyó una carrera de más de cuatro décadas en Hollywood.

Su filmografía incluye producciones destacadas como "The Verdict", "Arachnophobia", "The Rocketeer", "Point of No Return", "Unbreakable", "K-9" y "Logan", donde interpretó al médico que atendía al personaje de Hugh Jackman.

En televisión también dejó huella con participaciones en series como "The X-Files", donde dio vida al detective Alan Cross en el episodio "2Shy", además de apariciones en "Law & Order", "Beverly Hills", "90210", "NCIS: Los Angeles", "Cold Case", "The Closer", "9-1-1" y "The Young and the Restless".

Entre sus personajes recurrentes destacan Arthur Devlin en Alias, Lou Handleman en Profiler y apariciones en producciones como "Melrose Place" y "NYPD Blue".

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