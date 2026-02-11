Podcast
Escena

Muere James Van Der Beek a los 48 años tras luchar contra cáncer

El actor James Van Der Beek, conocido por Dawson’s Creek, murió a los 48 años tras una batalla contra cáncer colorrectal; su familia confirmó el fallecimiento

  • 11
  • Febrero
    2026

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido mundialmente por su papel de Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, murió este miércoles a los 48 años tras una batalla contra el cáncer.

La familia anunció la noticia a través de la cuenta oficial del actor en Instagram, donde expresó:

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia.”

Larga lucha contra el cáncer

Van Der Beek había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, una enfermedad que hizo pública en noviembre de 2024, aunque el diagnóstico inicial se remonta a meses antes.

A lo largo de ese tiempo, compartió parte de su proceso con seguidores mientras continuaba trabajando cuando su salud se lo permitió.

El actor deja un legado marcado por su trayectoria de casi tres décadas en cine, televisión y teatro, además de ser padre de seis hijos junto a su esposa, Kimberly, quien publicó el mensaje anunciando su muerte y pidió respeto y privacidad para la familia.

Una carrera destacada en cine y televisión

Van Der Beek saltó a la fama en la década de los 90 como protagonista de Dawson’s Creek, que se convirtió en un hito de la cultura pop juvenil.

También participó en películas como Varsity Blues (1999), The Rules of Attraction (2002) y una variedad de producciones televisivas durante los años.

A lo largo de su carrera, trabajó en proyectos tan diversos como CSI: Cyber, Pose, One Tree Hill, y realizó apariciones especiales en formatos de entretenimiento como How i Met Your Mother, Dancing with the Stars y The Masked Singer en 2025. 

Su versatilidad y presencia en pantalla lo convirtieron en una figura querida por distintas generaciones de audiencias.

Fans, colegas y figuras de la industria han comenzado a expresar condolencias y tributos a través de redes sociales y medios de comunicación, recordando no solo su trabajo icónico en Dawson’s Creek, sino también su calidez humana, humor y profesionalismo.

Su familia solicitó tiempo y privacidad para sobrellevar este momento de duelo mientras agradeció el cariño y apoyo recibido durante la lucha de Van Der Beek contra la enfermedad.


