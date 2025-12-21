Muere James Ransone, actor de The Wire, a los 46 años

El actor estadounidense James Ransone, reconocido por su papel de Ziggy Sobotka en la serie The Wire, falleció a los 46 años, informaron autoridades del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el médico forense, la muerte ocurrió el viernes y fue clasificada como suicidio.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a la residencia del actor y confirmó que no se sospecha de un acto criminal.

Confirmación oficial y reacción inicial

El deceso fue confirmado de manera independiente por medios estadounidenses, luego de que los registros del forense señalaran la causa de muerte.

Hasta el momento, la familia no ha emitido un comunicado público.

Trayectoria marcada por The Wire

Ransone alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Chester “Ziggy” Sobotka en la segunda temporada de The Wire, donde dio vida a un trabajador portuario con un complejo arco dramático que fue ampliamente elogiado por la crítica y los seguidores de la serie.

Otros trabajos en cine y televisión

Además de The Wire, el actor participó en producciones como:

Generation Kill

CSI: Crime Scene Investigation

Hawaii Five-0

Burn Notice

It: Capítulo Dos, donde interpretó a Eddie Kaspbrak adulto

The Black Phone y The Black Phone 2

Sus créditos más recientes incluyeron apariciones en series como Poker Face, SEAL Team y The First.

James Ransone nació en Baltimore en 1979 y estudió en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Maryland.

Su carrera comenzó a inicios de los años 2000 con pequeños papeles, hasta consolidarse como un actor de carácter en cine y televisión.

