Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_10_19_T091725_056_93291f5ecd
Escena

Jennifer Aniston dice que se identifica con Jennette McCurdy

La actriz Jennifer Aniston confesó sentirse profundamente identificada con Jennette McCurdy, ya que ambas atravesaron relaciones complicadas con sus madres

  • 19
  • Octubre
    2025

La actriz Jennifer Aniston confesó sentirse profundamente identificada con Jennette McCurdy, ya que ambas atravesaron relaciones complicadas con sus madres.

Aniston, de 56 años, explicó que la historia relatada por McCurdy en su exitoso libro I’m Glad My Mom Died (2022) le resultó especialmente cercana.

“Tuvimos madres muy parecidas”, declaró la protagonista de Friends.

En su autobiografía, McCurdy, de 33 años, detalla cómo vivió su infancia como actriz infantil bajo el estricto control de su madre, quien imponía constantes presiones, críticas y restricciones que afectaron su autoestima, libertad personal y salud.

Aniston recordó que también creció con una madre demandante, la actriz y modelo Nancy Dow, quien, según ha contado en varias entrevistas, solía ser muy crítica y tenía altas expectativas sobre su apariencia y carrera.

La conexión entre ambas intérpretes se fortaleció cuando Aniston fue confirmada para participar en la adaptación televisiva del libro de McCurdy. Además de interpretar un papel que explora una relación madre e hija compleja, Aniston será productora ejecutiva del proyecto.

La actriz afirmó que la profundidad emocional de la historia la motivó a aceptar, pues se sintió reflejada en muchos aspectos personales. Colaborar con McCurdy representa para ella una oportunidad de explorar su propia historia y visibilizar vínculos familiares que pueden resultar dañinos pero pocas veces se abordan públicamente.

Aniston calificó como inspirador el que McCurdy haya transformado una experiencia tan dura en una obra valiente y honesta, capaz de conectar con otras personas. Para la estrella de Friends, el proyecto no solo es un reto profesional, sino también una forma de sanar y comprender parte de su pasado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

5cd2d231_1666_4e5a_8014_ab4dbe3a510a_70ee01b03f
Coahuila instala más Puntos Violeta para mujeres en riesgo
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T112732_411_bc87a1621a
Localizan cuatro cráneos en fosas clandestinas de Reynosa
f687860fcfa1f0646e273cf8433bff3cc4ca983b_6a49603633
Britney Spears responde harta a las acusaciones de su exmarido
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×