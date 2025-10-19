Jennifer Aniston dice que se identifica con Jennette McCurdy

La actriz Jennifer Aniston confesó sentirse profundamente identificada con Jennette McCurdy, ya que ambas atravesaron relaciones complicadas con sus madres.

Aniston, de 56 años, explicó que la historia relatada por McCurdy en su exitoso libro I’m Glad My Mom Died (2022) le resultó especialmente cercana.

“Tuvimos madres muy parecidas”, declaró la protagonista de Friends.

En su autobiografía, McCurdy, de 33 años, detalla cómo vivió su infancia como actriz infantil bajo el estricto control de su madre, quien imponía constantes presiones, críticas y restricciones que afectaron su autoestima, libertad personal y salud.

Aniston recordó que también creció con una madre demandante, la actriz y modelo Nancy Dow, quien, según ha contado en varias entrevistas, solía ser muy crítica y tenía altas expectativas sobre su apariencia y carrera.

La conexión entre ambas intérpretes se fortaleció cuando Aniston fue confirmada para participar en la adaptación televisiva del libro de McCurdy. Además de interpretar un papel que explora una relación madre e hija compleja, Aniston será productora ejecutiva del proyecto.

La actriz afirmó que la profundidad emocional de la historia la motivó a aceptar, pues se sintió reflejada en muchos aspectos personales. Colaborar con McCurdy representa para ella una oportunidad de explorar su propia historia y visibilizar vínculos familiares que pueden resultar dañinos pero pocas veces se abordan públicamente.

Aniston calificó como inspirador el que McCurdy haya transformado una experiencia tan dura en una obra valiente y honesta, capaz de conectar con otras personas. Para la estrella de Friends, el proyecto no solo es un reto profesional, sino también una forma de sanar y comprender parte de su pasado.

