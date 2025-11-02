Cerrar X
Escena

Jennifer Lawrence se replantea opinar sobre política

La actriz Jennifer Lawrence reflexiona sobre su papel político y dice que prefiere expresarse a través de su trabajo artístico

  • 02
  • Noviembre
    2025

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence ha comenzado a replantearse su participación en las conversaciones políticas públicas, al admitir que ya no está segura de si debería seguir opinando sobre Donald Trump o sobre temas políticos en general.

En una reciente entrevista para el pódcast The Interview del The New York Times, la ganadora del Óscar reflexionó sobre el nivel de polarización que vive Estados Unidos y cuestionó si las opiniones de los famosos realmente contribuyen al debate o solo agravan la división social.

“Ya no sé si debería hacerlo”, confesó la intérprete, al reconocer que, aunque mantiene firmes sus convicciones, teme que sus declaraciones puedan intensificar el conflicto político.

“Solo estoy echando más leña a un fuego que está destrozando al país. Estamos tan divididos”, expresó.

Lawrence señaló que el clima de tensión política y la dureza del discurso mediático actual la han llevado a reconsiderar su papel como figura pública. Desde su perspectiva, el arte debería ser un espacio abierto para todos, sin interferencias ideológicas.

“Con este clima y la forma en que pueden resultar las cosas, no quiero hacer que la gente deje de ver películas o arte solo porque no les gustan mis opiniones políticas”, explicó.

La actriz, conocida por su franqueza y su activismo en temas de justicia social y derechos de las mujeres, afirmó que en esta nueva etapa de su carrera busca expresar su postura de manera más sutil.

 “Intento expresar mi postura política a través de mi trabajo… así es como siento que puedo ser útil”, dijo.

En lugar de participar en debates públicos o dar declaraciones directas, Lawrence planea enfocarse en proyectos cinematográficos que reflejen sus valores sobre justicia, equidad y libertad de expresión.


