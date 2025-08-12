Cerrar X
Jennifer Aniston aún conversa con Gwyneth Paltrow sobre Brad Pitt

La actriz Jennifer Aniston sorprendió al revelar que ella y su amiga Gwyneth Paltrow todavía conversan sobre su ex pareja, Brad Pitt

La actriz Jennifer Aniston, recordada por su papel en Friends, sorprendió al revelar que ella y su amiga Gwyneth Paltrow todavía conversan sobre su ex pareja, Brad Pitt, ofreciendo un inusual vistazo a las relaciones entre estrellas de Hollywood.

En una entrevista con Vanity Fair, Aniston admitió que el tema surge naturalmente entre ellas. “Oh, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo? Somos niñas”, comentó, aunque dejó los detalles de esas charlas a la imaginación, aclarando que suelen intercambiar más consejos de bienestar que chismes.

Paltrow y Pitt estuvieron comprometidos entre 1996 y 1997, mientras que Aniston estuvo casada con el actor de 2000 a 2005.

“Irónicamente, fui a la fiesta de compromiso de ella y Brad”, recordó la actriz, describiendo su divorcio de Pitt como “un momento tan vulnerable” en su vida.

Ambas intérpretes son reconocidas por su estilo de vida saludable y, según Aniston, suelen compartir recomendaciones médicas y rutinas de cuidado personal.

Su amistad se remonta a 1996, cuando Paltrow filmó la película The Pallbearer junto a David Schwimmer, coprotagonista de Aniston en Friends.


