Jennifer Garner critica el acoso de los paparazzi

Jennifer Garner recordó episodios de acoso por parte de paparazzi y aseguró que sus hijos y otros niños llegaron a estar en riesgo por obtener fotografías

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La actriz Jennifer Garner habló sobre los momentos más complicados que vivió debido al constante seguimiento de los paparazzi, asegurando que algunos fotógrafos llegaron a poner en riesgo a sus hijos y a otros menores con tal de conseguir imágenes de ella y de su entonces esposo, Ben Affleck.

Durante su participación en un pódcast, la actriz relató diversos episodios ocurridos mientras intentaba mantener una vida cotidiana junto a su familia, señalando que la persecución mediática llegó a salirse de control.

Garner recordó que los fotógrafos la seguían de manera constante y que, en ocasiones, varios vehículos infringían las normas de tránsito para no perderla de vista.

Según explicó, si cruzaba un semáforo en luz amarilla, numerosos automóviles pasaban detrás de ella incluso cuando el semáforo ya estaba en rojo.

También afirmó que algunos fotógrafos invadían propiedades privadas y recorrían jardines o laderas para obtener una imagen.

Sus hijos también fueron afectados

La actriz señaló que el acoso no solo la perjudicaba a ella, sino también a sus hijos.

Recordó que cuando intentaron inscribir a uno de ellos en un equipo de futbol, la propia organización les pidió que dejaran de asistir debido a la gran cantidad de vehículos de paparazzi que acudían a cada entrenamiento.

Garner explicó que la situación afectaba a todos los presentes y que el problema había alcanzado un nivel insostenible.

Otro de los episodios que recordó ocurrió cuando intentaba ingresar al consultorio del pediatra con uno de sus hijos enfermo.

La actriz aseguró que los fotógrafosle impedían el paso mientras cargaba al menor, quien además se encontraba asustado, una situación que calificó como inaceptable por las consecuencias que tenía para los niños.

Niños fueron derribados para obtener imágenes

Garner también relató que presenció cómo varios menores fueron empujados y derribados al salir del preescolar porque los fotógrafos buscaban conseguir imágenes de ella o de Ben Affleck.

La actriz consideró que, pese a vivir en una comunidad donde residen numerosas celebridades, ella era perseguida con mayor intensidad debido a que tenía hijos pequeños.

Al ser cuestionada sobre si la situación ha mejorado con el paso de los años, Garner respondió que todavía hay dos fotógrafos que la siguen desde hace más de dos décadas.

La intérprete comentó que con el tiempo se ha desarrollado una especie de respeto mutuo entre ellos, aunque describió esa relación como algo similar al "síndrome de Estocolmo".

Asimismo, reveló que en numerosas ocasiones tuvo que solicitar la intervención de la policía para poder caminar tranquilamente con sus hijos y su perro sin ser perseguida por los fotógrafos.