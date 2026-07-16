Jessica Alba se suma al reinicio de '13 Going On 30'

Jessica Alba se integra al elenco del reinicio de 13 Going On 30 para Netflix, cuya producción ya comenzó en Los Ángeles

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Jessica Alba formará parte del elenco del reinicio de 13 Going On 30 que prepara Netflix, sumándose a Emily Bader, Logan Lerman y Adeline Rudolph en la nueva versión de la popular comedia romántica.

Aunque la plataforma no ha confirmado oficialmente la noticia, diversas fuentes señalan que la actriz ya está integrada al proyecto.

Hasta el momento, tanto el personaje que interpretará Alba como la trama de esta nueva adaptación permanecen bajo reserva.

La producción comenzó el mes pasado en Los Ángeles y cuenta con Jennifer Garner, protagonista de la cinta original, como productora ejecutiva.

Un clásico que regresa

La película estrenada en 2004 narra la historia de una adolescente de 13 años que, de manera inesperada, despierta convertida en una mujer de 30 años, enfrentándose a la vida adulta mientras descubre quién quiere ser.

Jennifer Garner dio vida a la versión adulta de la protagonista, acompañada por Mark Ruffalo, bajo la dirección de Gary Winick.

El largometraje original recaudó cerca de 96 millones de dólares en taquilla mundial y, con el paso de los años, se consolidó como un referente del género.

Su permanencia en la cultura popular impulsó el desarrollo de esta nueva versión. Además, recientemente Garner participó como productora ejecutiva de una adaptación musical para teatro que tuvo su estreno mundial en la Ópera de Manchester.

El reinicio estará dirigido por Brett Haley, quien trabajará con un guion de Hannah Marks que posteriormente recibió revisiones de Flora Greeson.

La producción corre a cargo de Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films, mientras que Garner comparte los créditos como productora ejecutiva junto a Donna Roth, Susan Arnold, Scott Hemming, Alyssa Altman, Hannah Marks, Gina Matthews y Ted Gidlow.

La incorporación de Jessica Alba llega después de protagonizar y producir ejecutivamente el thriller de Netflix Trigger Warning, película que alcanzó el primer lugar de visualizaciones en 67 países y acumuló más de 91 millones de reproducciones a nivel mundial. Entre sus próximos proyectos también figuran Maserati: The Brothers y The Mark.