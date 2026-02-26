Podcast
Jim Carrey recibe un César honorifico por su trayectoria

La Academia francesa distinguió al actor por la huella en el cine y por su versatilidad para transitar entre el humor extremo y papeles de gran carga emocional

  • 26
  • Febrero
    2026

Jim Carrey recibió este jueves el César de honor durante la 51.ª edición de los premios más importantes del cine francés, con el que se reconoció su trayectoria y su capacidad para combinar comedia, vulnerabilidad y riesgo interpretativo a lo largo de su carrera.

La Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia distinguió al protagonista de cintas como "The Truman Show" y "Ace Ventura". "Pet Detective" por la huella que ha dejado en el cine internacional, especialmente por su versatilidad para transitar entre el humor físico extremo y papeles de gran carga emocional.

Durante la ceremonia, la actriz francesa Camille Cottin, presidenta de la gala, subrayó que Carrey posee una “técnica sobrenatural” capaz de llevar su rostro “más allá de la gravedad y de la dignidad”, al tiempo que destacó su habilidad para retratar la fragilidad humana sin juzgarla.

El homenaje a uno de los actores de comedia más importantes de los últimos años no podía quedar exento de bromas, pues estas también fueron incluidas en su reconocimiento, además de guiños a su carrera.

Y es que el presentador Benjamin Lavernhe abrió la gala caracterizado como el personaje de "The Mask", mientras que el director Michel Gondry, con quien trabajó en "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", compartió anécdotas del rodaje y elogió su talento interpretativo.

Al recoger el galardón, Carrey comparó el trabajo actoral con el de un escultor.

“Cada personaje que encarnas es como la arcilla…”, dijo, asegurando que el proceso nace desde el fondo del corazón.

El comediante dedicó el premio a su padre —a quien describió como “el hombre más gracioso” que conoció— y recordó a sus antepasados que emigraron desde Saint-Malo, en Francia, hacia Canadá, cerrando así un círculo simbólico con el reconocimiento del cine francés.

Fiel a su estilo, intentó hablar en francés y bromeó con el público sobre su pronunciación, provocando risas en el auditorio, que lo despidió con una ovación de pie.

El César de honor reconoce así la influencia duradera de Carrey en la comedia moderna y su evolución hacia registros más dramáticos, consolidándolo como una de las figuras más singulares del cine contemporáneo.


