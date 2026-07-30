John Legend interpretará a Harry Belafonte en nuevo drama

John Legend dará vida a Harry Belafonte en "The Road Home", una película sobre músicos sudafricanos durante la era del apartheid

El cantante y ganador del EGOT John Legend formará parte del elenco de The Road Home, una película dirigida por el ganador del Óscar Bill Condon en la que interpretará al cantante, actor y activista por los derechos civiles Harry Belafonte.

La producción ya comenzó su rodaje en Sudáfrica y retratará la historia de los músicos Hugh Masekela y Miriam Makeba durante los últimos años del apartheid.

La música como herramienta de resistencia

La trama sigue al trompetista Hugh Masekela, quien enfrenta un conflicto entre la música y la lucha política cuando el movimiento antiapartheid cuestiona la colaboración de Paul Simon en el álbum Graceland, al considerar que violaba el boicot cultural impuesto por las Naciones Unidas.

En la historia, Miriam Makeba une fuerzas con Masekela para formar la banda Graceland, con el propósito de llevar la voz de Sudáfrica al escenario internacional y utilizar la música como una forma de resistencia.

John Legend aseguró que interpretar a Harry Belafonte representa un honor, ya que lo consideró un amigo, mentor y ejemplo de compromiso con la justicia social.

El artista destacó que Belafonte fue una figura que logró combinar su carrera artística con el activismo y afirmó sentirse privilegiado de dar vida a uno de los personajes centrales de la película.

Reparto y producción internacional

El elenco está encabezado por Thabo Rametsi como Hugh Masekela, Cynthia Erivo como Miriam Makeba, Guy Pearce como el arzobispo Trevor Huddleston y Johnny Flynn en el papel de Paul Simon.

Bill Condon dirige la cinta a partir de un guion de Michael Bronner, basado en una historia desarrollada junto al escritor sudafricano Zakes Mda y con la participación de la Fundación Hugh Masekela Heritage.

The Road Home fue anunciada antes del Festival de Cannes y es presentada como una historia sobre el desafío, el sacrificio y la resiliencia del espíritu humano durante uno de los periodos más complejos de Sudáfrica.

La película también contará con nuevas grabaciones del repertorio de Hugh Masekela y Miriam Makeba para su banda sonora, como parte del homenaje a dos de las figuras más influyentes de la música africana.