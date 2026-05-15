John Cena revela la enfermedad que casi le quita la vista

John Cena sorprendió a sus seguidores al revelar que estuvo al borde de perder la vista debido a una grave enfermedad ocular. El actor y estrella de la WWE compartió detalles sobre el complicado momento que vivió y cómo logró detectar el problema antes de que fuera demasiado tarde.

De acuerdo con el también luchador, comenzó a notar cambios importantes en su visión, como dificultad para enfocar, sensibilidad a la luz y molestias constantes en los ojos. Tras acudir con especialistas, recibió un diagnóstico que lo obligó a actuar rápidamente para evitar daños permanentes.

Aunque Cena no dio todos los detalles médicos sobre el tratamiento, sí explicó que el problema avanzó de forma silenciosa y que pudo haber terminado en ceguera si no recibía atención a tiempo. Por ello, aprovechó para hacer conciencia sobre la importancia de realizar revisiones oftalmológicas constantes.

El famoso actor también confesó que el proceso fue emocionalmente complicado, ya que el miedo de perder la vista afectó tanto su vida personal como profesional. Aseguró que la experiencia le hizo valorar aún más su salud y cambiar varios hábitos en su rutina diaria.

Actualmente, John Cena se encuentra estable y continúa trabajando en cine y televisión, además de mantenerse cercano a sus fans. Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales y muchos usuarios agradecieron que utilizara su historia para promover el cuidado de la salud visual.

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