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Escena

James Franco se suma a ‘John Rambo’ junto a Noah Centineo

El actor tendrá un papel en la película de origen de Rambo, en una producción que explorará la vida del icónico personaje antes de 'First Blood'

  • 16
  • Mayo
    2026

El actor James Franco formará parte de “John Rambo”, la esperada precuela de la legendaria franquicia de acción que explorará los orígenes del personaje inmortalizado por Sylvester Stallone.

Según reportes revelados durante el Festival de Cine de Cannes, Franco tendrá una participación en la película junto a Noah Centineo, quien interpretará a una versión joven de John Rambo, y David Harbour, recientemente confirmado como el mayor Trautman, figura clave en la formación militar del protagonista.

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La historia mostrará el pasado de Rambo antes de “First Blood”

Dirigida por Jalmari Helander, conocido por “Sisu”, “John Rambo” funcionará como una historia de origen ambientada antes de los acontecimientos de “First Blood” (1982), la cinta que lanzó una de las franquicias de acción más exitosas de Hollywood.

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El proyecto busca profundizar en los primeros años del personaje, incluyendo su experiencia militar y el contexto que moldeó al veterano de guerra que más tarde conocería el público.

La producción ya concluyó su rodaje en Tailandia y suma un reparto internacional que incluye a:

  • Noah Centineo
  • David Harbour
  • James Franco
  • Yao
  • Jason Tobin
  • Quincy Isaiah
  • Jefferson White
  • Tayme Thapthimthong

El guion fue escrito por Rory Haines y Sohrab Noshirvani, mientras que la producción reúne a Lionsgate, Millennium Media, Templeton Media y AGBO, con distribución global de Lionsgate.

Franco regresa a una gran producción de estudio

La incorporación de Franco también marca uno de sus regresos más visibles al cine comercial de gran escala en casi una década.

Durante su presencia en Cannes, donde fue visto en varios eventos junto a su pareja Izabel Pakzad, el actor insinuó recientemente que había terminado de filmar un importante proyecto de estudio que podría estrenarse entre finales de 2026 y 2027.

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Su retorno ocurre tras años de bajo perfil luego del escándalo derivado de acusaciones de conducta inapropiada y abuso de poder en su antigua escuela de actuación, controversia que impactó significativamente su carrera pública.


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