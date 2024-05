John Malkovich se suma al elenco de 'Los 4 Fantásticos'

John Malkovich será parte del elenco de la nueva versión de la película de superhéroes de Marvel The Fantastic Four, que también contará con Pedro Pascal y Vanessa Kirby, informó Deadline.

Aún no se sabe cuál será el personaje que el actor de The New Look interpretará, y hasta el momento sólo se han hecho públicos los roles que tendrán los cuatro protagonistas de la película: Pascal, Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Pascal dará vida a Reed Richards, también conocido como Sr. Fantástico (Mr. Fantastic); Kirby interpretará a Sue Storm, que es la Mujer Invisible (Invisible Woman); Quinn será Johnny Storm, Antorcha Humana (Human Torch), mientras que Moss-Bachrach encarnará a Ben Grimm, La Mole (Thing).

Además, en abril se anunció que Julia Garner, más conocida por su trabajo en Ozark, también formará parte del elenco y se especula que su personaje podría ser el de Silver Surfer, un extraterrestre humanoide con piel metálica que puede viajar a través del espacio con la ayuda de su nave, que parece una tabla de surf.

Otro actor confirmado hasta el momento es Paul Walter Hauser, quien ha participado en series como Cobra Kai y Blackbird, pero no se ha mencionado el rol que tomará para esta producción dirigida por Matt Shakman.



El estreno de la cinta de Marvel está previsto para el 25 de julio de 2025

