Johnny Depp ayudó a Eric Dane en sus últimos meses de vida

El actor Johnny Depp permitió que su colega Eric Dane residiera sin pagar alquiler en una de sus propiedades en Los Ángeles durante los meses previos a su fallecimiento, con el objetivo de aliviar sus preocupaciones financieras mientras enfrentaba la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Un gesto discreto en medio de la enfermedad

De acuerdo con reportes de medios de espectáculos, Depp ofreció al actor vivir en una de sus viviendas ubicadas sobre el Sunset Strip bajo un esquema flexible de pago, “paga lo que puedas o no pagues”, para ayudarlo a sobrellevar los elevados costos médicos.

Ambos intérpretes se conocían desde años atrás por amistades en común, y el protagonista de Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra buscó reducir las cargas adicionales de Dane mientras avanzaba la enfermedad.

Dane, recordado por su papel del Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su participación en Euphoria, murió el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, menos de un año después de hacer público su diagnóstico.

La familia confirmó la noticia mediante un comunicado difundido a la revista People, en el que señalaron que el actor falleció tras enfrentar la ELA.

Acompañado por su familia

Según el mensaje, Dane pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su esposa Rebecca Gayheart y sus hijas Billie y Georgia.

“A lo largo de su viaje con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la conciencia y la investigación, decidido a hacer una diferencia para aquellos que enfrentan la misma lucha”, expresó la familia.

El actor hizo público su diagnóstico en abril de 2025. Los primeros síntomas —debilidad en la mano derecha— aparecieron a inicios de 2024 y fueron inicialmente atribuidos al uso del teléfono móvil o a fatiga.

Tras meses de estudios recibió el diagnóstico oficial y, para junio de ese año, ya había perdido el uso de su brazo derecho.

En diciembre de 2025 participó en un panel virtual organizado por I AM ALS y Synapticure durante el Giving Tuesday, donde describió la enfermedad como “algo muy horrible” y reiteró su compromiso de generar conciencia.

El anuncio de la enfermedad ocurrió poco después de que Dane y Gayheart decidieran suspender el proceso de divorcio iniciado años antes.

La pareja, casada desde 2004, había permanecido separada durante siete años, pero tras el diagnóstico mantuvo una relación cercana y una dinámica de coparentalidad estable.

El gesto de Depp salió a la luz tras la muerte del actor y fue descrito por fuentes cercanas como una muestra de lealtad y apoyo en uno de los momentos más difíciles de la vida de Eric Dane.

Comentarios