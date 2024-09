Juan Ferrara anuncia su retiro de la actuación

Después de más de seis décadas de carrera artística, Juan Ferrara dejará la actuación una vez que concluya la temporada de la obra de teatro "No te vayas sin decir adiós", producción de su amigo y ex cuñado, Jorge Ortiz de Pinedo, y escrita por su sobrino, Óscar Ortiz de Pinedo.

En una de sus funciones, en el Teatro Rafael Solana, el actor tapatío nacido el 8 de noviembre de 1943 hizo el anuncio y provocó una extendida ovación de pie, del público que llenó el lugar.

Al finalizar la función, Ferrrara dijo que su decisión es irrevocable, pues considera que es un buen momento para retirarse, así protagonizando una gran obra y tras dejar un gran legado en teato, cine y televisión.

“Me llevo todo. Haber vivido aquí, entre las tablas del teatro, la televisión y el cine. Es una vida muy rica”, expresó el ganador del Premio Ariel en 1981 como Mejor actor por su trabajo en la película Misterio.

Ante los cuestionamientos fue determinante: no tiene planeado volver, es hombre de palabra.

“No creo regresar. El mundo ya se ha vuelto muy complicado y hay muchas cosas que yo ya no entiendo. Básicamente de televisión y de cine no hay buenos papeles para gente de mi edad. Tendrían que ofrecerme algo muy bueno y no hay.

“México es un país muy adolescente y todo lo que pasa hasta los 40 años es algo interesante. Ya después de los 40, a nadie le importa lo que pasa”, afirmó.

En la anterior obra (Made in México) estuve siete años sin parar”, dijo el también actor de la obra 12 hombres en pugna, en 2009, de Los árboles mueres de pie, en 1999, y de telenovelas como Pasión, en 2007, y La fuerza del destino, en 2011.

Aunque admira a quienes deciden “morir en un escenario” él no lo hará, prefere irse a tiempo, lúcido y dispuesto a disfrutar lo trabajado, pues en su época fue el galán de muchas telenovelas mexicanas.

Y aunque el trabajo no le ha faltado, lo que ahora quiere es “conocer el mundo”, pues siempre ha trabajado y ahora quiere su tiempo para él y los suyos.

“Yo prácticamente ya estaba retirado en mi casa y mi sobrino me mandó esta obra. Yo la iba a producir y después platiqué con Jorge y la produjimos entre los dos. Es una obra que me sacó de mi casa”, reveló el hijo de la actriz española Ofelia Guilmáin y hermano de Esther y Lucía Guilmáin.

