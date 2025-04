John Lithgow gana el premio Olivier al mejor actor en Reino Unido

John Lithgow ganó este domingo el galardón al mejor actor en la ceremonia de los Premios Olivier a lo mejor del teatro en el Reino Unido por explorar el lado oscuro del escritor infantil Roald Dahl en la obra "Giant".

La historia biográfica en reversa "The Curious Case of Benjamin Button" fue galardonada como el mejor nuevo musical de la premiación, el equivalente británico de los premios Tony de Broadway.

Lithgow, quien brilló en el filme “Conclave2”, añadió el Olivier a una larga lista de premios que ya incluye múltiples galardones Tony, Emmy y Globo de Oro, por interpretar al autor de "Charlie y la fábrica de chocolate" en la obra de Mark Rosenblatt, la cual gira en torno a las opiniones antisemitas de Dahl.

"Creo que me voy a desmayar", dijo un emocionado Lithgow, de 79 años. Dijo que quería asegurarle a los británicos que la “especial relación” transatlántica “sigue firmemente intacta”.

"No siempre es fácil dar la bienvenida a un estadounidense en su entorno, y en este momento en particular, probablemente sea un poco más complicado de lo habitual", expresó.

Lesley Manville, cuyo currículum incluye un período como la princesa Margarita en "The Crown", se llevó el premio a la mejor actriz por su interpretación como la sorprendida esposa real Jocasta en "Oedipus". La reinvención moderna del director Robert Icke de la antigua tragedia griega —que se estrenará en Broadway más tarde este año— fue nombrada como el mejor reestreno de una obra.

Imelda Staunton, la reina Isabel II en las dos últimas temporadas de "The Crown", ganó su quinto Olivier, esta vez como mejor actriz en un musical, por "Hello, Dolly!". El premio al mejor actor en un musical fue para John Dagleish como el hombre titular que envejece al revés en "Benjamin Button". El musical está basado en una historia de F. Scott Fitzgerald, la cual también inspiró la película de 2008 protagonizada por Brad Pitt.

La entrega de los premios Olivier se llevó a cabo en el Royal Albert Hall de Londres, presentada por la estrella de Broadway, televisión y pasarela Billy Porter y la cantante de soul británica Beverley Knight.

Entre las estrellas en la audiencia se encontraban el reciente ganador del Oscar Adrien Brody, quien fue nominado al Olivier como mejor actor por el drama escénico en el corredor de la muerte "The Fear of 13", y Cate Blanchett, vista recientemente en el escenario de Londres en "The Seagull".

"Giant" ganó tres premios, incluido el de mejor nueva obra. "Benjamin Button" también ganó galardones, al igual que una bulliciosa producción al aire libre de "Fiddler on the Roof" en el Regent’s Park Open Air Theatre, que fue nombrada como el mejor reestreno de un musical.

Maimuna Memon se llevó el premio a mejor actriz de reparto en un musical por "Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812", inspirada en una obra de Tolstoy. Layton Williams ganó el premio equivalente al de mejor actor de reparto por la celebración a Celine Dion "Titanique".

Para las obras, los premios a los intérpretes de reparto fueron para Elliot Levey por "Giant" y Romola Garai por "The Years". La directora noruega Eline Arbo ganó como mejor director por "The Years", una adaptación del libro autobiográfico de la ganadora del Nobel de Literatura Annie Ernaux.

Los premios, que reconocen logros en teatro, ópera y danza, se fundaron en 1976 y llevan el nombre del fallecido actor y director Laurence Olivier. Los ganadores son elegidos por grupos de votación de profesionales en la industria del teatro y los espectadores.

