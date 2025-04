Juicio contra Weinstein comienza con acusaciones de una exmodelo

El nuevo juicio de Harvey Weinstein, emblemático del movimiento #MeToo, comenzó este miércoles, ofreciendo a un nuevo jurado una mirada fresca a las conocidas acusaciones de violación y agresión sexual, además de una nueva acusación de una exmodelo.

Por primera vez, los fiscales identificaron públicamente a Kaja Sokola y detallaron su relato de lo que sucedió entre ella y el productor de cine galardonado con el Oscar a principios de la década del 2000. Weinstein está acusado penalmente de forzarla a tener sexo oral en 2006, pero ella también lo acusó en una demanda civil de manosearla contra su voluntad cuatro años antes, cuando tenía 16 años.

Al igual que las otras dos acusadoras en el caso, Sokola alega una serie compleja de encuentros y reacciones: ser agredida sexualmente, pero mantenerse en contacto, desconfiar de Weinstein, pero querer mantener buenas relaciones con un hombre influyente que ofrecía la posibilidad de una carrera actoral.

La fiscal Shannon Lucey dijo a los jurados en su declaración de apertura: "¿Por qué el acusado tenía este nivel de poder y control a los ojos de estas tres mujeres? ... Es porque Harvey Weinstein definía el campo. Sabía cuán tentadoras eran las promesas de éxito. Él producía, coreografiaba y, por lo tanto, dirigía su silencio por años”.

Weinstein se ha declarado no culpable, y el abogado defensor Arthur Aidala ha encasillado a las acusadoras como socias dispuestas a un intercambio de favores en el mundo del espectáculo.

Aidala dijo al jurado mayoritariamente femenino: “El sofá de casting no es una escena del crimen”. Comparó las acusaciones de los fiscales con el avance de una película que “se desploma”.

Una reversión y un nuevo juicio

Weinstein de 73 años, sentado una la silla de ruedas, que usa ahora debido a sus problemas de salud, no miró a Lucey ni al jurado durante su presentación ante el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg y otros en una audiencia ante una sala llena. Pero observó atentamente mientras Aidala exponía su defensa.

El nuevo juicio se lleva a cabo porque el tribunal superior de Nueva York anuló el año pasado la condena de Weinstein, que en 2020 fue un momento decisivo para el movimiento #MeToo contra el abuso sexual. El alto tribunal determinó que el juez del juicio anterior permitió un testimonio perjudicial sobre acusaciones que estaban separadas de los cargos.

El nuevo juicio de Weinstein se desarrolla en un momento cultural diferente al primero. El #MeToo, que explotó en 2017 con acusaciones contra Weinstein, ha evolucionado y también disminuido.

Al inicio del primer juicio de Weinstein, se podían escuchar gritos de “violador” de los manifestantes afuera. Esta vez, no hubo nada de eso.

No obstante, la abogada de Sokola, Lindsay Goldbrum, ha calificado el nuevo juicio de Weinstein como una “señal para otros sobrevivientes de que el sistema está avanzando — y que vale la pena hablar incluso cuando las probabilidades parecen insuperables”.

Una modelo adolescente y un modelo de película

Aunque este jurado no escuchará sobre las acusaciones que hicieron que se anulara la primera condena, se espera que el panel escuche a Sokola. Después de que el alto tribunal devolviera el caso para un nuevo juicio, los fiscales añadieron un cargo de acto sexual criminal basado en sus acusaciones.

Según los fiscales, Sokola, nacida en Polonia, conoció a Weinstein en 2002 después de viajar sola a Nueva York para un viaje de modelaje a los 16 años. Ella alega que él la invitó a almorzar para discutir posibles trabajos de actuación, pero se desvió a su apartamento y le exigió que se quitara la camisa si quería triunfar en el negocio del cine. Luego, Sokola alega, Weinstein la manoseó mientras la obligaba a tocar sus genitales.

En los años siguientes, Sokola mantuvo contacto con Weinstein, incluso después de enfrentarlo por supuestamente manosearla en un coche alrededor de 2004, dijo Lucey a los jurados. Dijo que Weinstein organizó que Sokola fuera extra y hablara con las estrellas de la comedia romántica de 2007 “The Nanny Diaries” ("Una niñera en apuros"), y ella lo invitó a almorzar con su hermana quien estaba de visita, con la esperanza de impresionar a la hermana.

Después del almuerzo, él atrajo a Sokola a su habitación de hotel en Manhattan diciendo que tenía guiones para que ella los viera, le ordenó desnudarse, la sujetó en una cama y le practicó sexo oral mientras ella lloraba implorándole que no lo hiciera, dijo Lucey.

En las semanas siguientes, Sokola fue fotografiada con Weinstein y una tercera persona en un evento, y su compañía le escribió una carta de recomendación para la escuela de actuación, dijo la fiscal. Lucey dijo a los jurados que los desequilibrios de poder a menudo “hacen que las víctimas se comporten de maneras que los legos posiblemente no esperarían”.

Después de que surgieran otras acusaciones contra Weinstein en 2017, Sokola demandó. Los fiscales dijeron que recibió $3,5 millones de dólares en compensación.

Dos de los cargos originales permanecen

Aidala dijo que Sokola y las otras acusadoras estaban “tratando de aprovecharse del Sr. Weinstein cuando estaba en la cima”, y luego se beneficiaron de hacer acusaciones “cuando se dirigía hacia el fondo”.

Fuera de la corte, el abogado de Sokola denunció la defensa de Weinstein como llena de “culpabilización de la víctima” y “mitos sobre la violación”.

Además del cargo relacionado con Sokola, Weinstein está siendo juzgado nuevamente por un cargo de agresión sexual por supuestamente realizar sexo oral forzado a la entonces asistente de producción Miriam Haley en 2006, y un cargo de violación en tercer grado por supuestamente agredir a la entonces aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.

Las absoluciones de Weinstein en 2020 sobre otros dos cargos —por agresión sexual y violación en primer grado— aún se mantienen.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que afirman haber sufrido una agresión sexual a menos que consientan ser nombradas, como lo han hecho Haley, Mann y Sokola.

