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Nuevo León

De 13 denuncias, solo 4 irán a juicio contra Dámaso

Se prevé que el juicio oral se lleve a cabo durante agosto en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Nuevo León,

  • 17
  • Junio
    2026

Cuatro de las 13 denuncias presentadas contra Dámaso “N”, ex entrenador de gimnasia señalado por presuntos delitos sexuales cometidos contra menores de edad que eran sus alumnas, avanzaron hasta la etapa de juicio oral, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

De acuerdo con el funcionario, aunque inicialmente fueron 13 las denuncias interpuestas por presuntas víctimas, cuatro de ellas ya concluyeron las etapas procesales necesarias para llegar a juicio.

“Fueron 13 las que se presentaron en su oportunidad, estas cuatro ya avanzaron para llegar a juicio”, declaró Orozco.

Acumulan cuatro denuncias en un solo proceso judicial

El vicefiscal explicó que se trata de cuatro carpetas de investigación y cuatro denuncias distintas que posteriormente fueron integradas en un único procedimiento judicial.

“Está en vías de celebrarse el juicio oral con motivo de la denuncia que presentaron cuatro víctimas en forma separada. En su oportunidad esas denuncias derivaron en sus imputaciones y vinculaciones que a su vez provocaron acumular un único proceso y en consecuencia un único juicio en el que se van a desahogar las pruebas inherentes a esas cuatro denuncias”, explicó.

Se prevé que el juicio oral se lleve a cabo durante agosto en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde estarán presentes las cuatro víctimas cuyos casos fueron acumulados.

Fiscalía priorizó los expedientes con mayor avance

Orozco señaló que durante el último año la Fiscalía trabajó en la integración y acumulación de los elementos probatorios relacionados con estos casos.

Recordó que fue en abril de 2025 cuando Dámaso “N” fue detenido por el delito equiparable a la violación, luego de diversos amparos.

El funcionario explicó que la estrategia de la Fiscalía consistió en impulsar primero los expedientes con mayor avance procesal para concretar un juicio y posteriormente continuar con el resto de las denuncias.

“Teníamos 13, las previamente presentadas. La estrategia de la fiscalía era hacer fluir estos casos, provocar la celebración de un juicio y luego deducir otro tipo de acciones para continuar dando avance a las denuncias presentadas por el resto de las víctimas”, agregó.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes a las demás denuncias presentadas contra el ex entrenador mientras continúa el proceso judicial relacionado con las cuatro víctimas cuyos expedientes ya fueron acumulados.


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